Amir Uzunović se je potem, ko je umoril partnerico, vrnil na kraj zločina: plaval je po Dravi

MORILEC

Pred policisti se je uspešno skrival skoraj dvanajst ur.

Vse od obvestila o umoru 36-letne ženske, partnerice osumljenega 39-letnega moškega, gre za Amirja Uzunovića, državljana Bosne in Hercegovine, ki je zadnja leta živel na območju Vuhreda, so policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Celje izvajali intenzivne aktivnosti za izsleditev osumljenega, ki je po grozovitem dejanju kraj dejanja zapustil peš. Na hodniku se je srečal s svojim mladoletnim sinom, ki se je ravno vračal domov, ko je odprl vrata stanovanja, pa ga je prizor, ki ga je ugledal, povsem šokiral. Na tleh je v mlaki krvi ležala njegova mama, ki jo je osumljeni pred tem ...