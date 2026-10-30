Grozljiv umor v Vuhredu: Amir ubil Zijado, v krvi jo je našel komaj 15-letni sin

Bosancu Amirju Uzunoviću, ki je z družino živel v Vuhredu, preti od 15 do 30 let zapora. Slovenjgraško tožilstvo je namreč proti njemu vložilo obtožbo, ki ga bremeni, da je 20. julija nekaj pred 1. uro zjutraj na grozovit in zahrbten način umoril svojo ženo Zijado. O družinski tragediji so nekaj ur pozneje poročali s PU Celje: »Na območju Vuhreda smo obravnavali umor, ki ga je osumljen 39-letni državljan BiH. Z nožem je tako hudo ranil 36-letnico, da je na kraju samem umrla. Po dejanju je pobegnil in je še vedno na begu. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjamo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo na 113.«

Zločin naj bi zagrešil bistveno zmanjšano prišteven.

Morilec je po dejanju preplaval Dravo in se nato skrival na težko dostopnih lokacijah. Stekla je iskalna akcija, policisti so za pomoč pri njegovem iskanju zaprosili avstrijske in hrvaške varnostne organe ter javnost, prečesali so obrežje reke, pregledali več zapuščenih objektov, skladišč, avtobusnih postajališč, teren ob železnici, kamnolom, lokacijo ob Dravi, kjer je pogosto ribaril, ter celotno okolico ribnika v Radljah ob Dravi. Varovali so tudi kraj in okolico kaznivega dejanja, kar se je izkazalo za koristno, saj se je Uzunović slabih 24 ur po zločinu vrnil pred stanovanjski blok, in tam so mu odvzeli prostost.

Mož je umoril ženo, lahko ga doleti 30 let zapora.

»Čeprav policijske prisotnosti ni pričakoval, se prijetju ni upiral, v postopku je sodeloval in normalno komuniciral,« je povedal vodja celjskih kriminalistov. Preiskovalna sodnica je zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti Uzunovića dala pripreti, ta ukrep mu je bil nazadnje podaljšan do 26. januarja . Zdaj čaka na to, da bo sedel na zatožno klop slovenjgraškega okrožnega sodišča, obtožen je torej umora, ki pa ga je, tako tožilstvo, zagrešil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Kronisti so izvedeli, da se je 39-letnik med odhodom iz stanovanja srečal s svojim 15-letnim sinom, ki se je ravno vračal domov, ko je odprl vrata, pa ga je prizor, ki ga je ugledal, povsem šokiral . Na tleh je v mlaki krvi ležala njegova mati, ki jo je oče pred tem usodno zabodel z nožem. Mladenič je potreboval strokovno pomoč, zanj je poskrbel pristojni center za socialno delo, v teku pa je tudi postopek za odvzem starševske skrbi in 15-letnikovo namestitev pri tretji osebi, ki pa še ni končan, so sporočili s sodišča. Trenutno je začasno nameščen pri sorodnikih. Na pobudo prijateljev in znancev so po izgubi matere pri Rdečem križu Slovenije začeli zbirati sredstva, s katerimi mu želijo olajšati prihodnost.

Družina Uzunović – Amir in Zijada sta bila poročena 15 let – se je pred nekaj leti iz Kaknja preselila v Slovenijo v upanju na boljše življenje. Kot so povedali domačini, sta bila zakonca več let zaposlena v Marlesu, v zadnjem obdobju pa delala v podjetju Tomles. Vse skupaj pa se je torej končalo z nepredstavljivo tragedijo. Kaj je privedlo do nje, bo znano šele, ko se bo primer preselil pred obličje pravice, so pa na PU Celje pojasnili, da ga dotlej niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj, ampak le zaradi prometnega prekrška. Nesrečno Zijado so pokopali v bosanskem kraju Mijakovići.