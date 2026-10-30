Grozljiv umor v Vuhredu: Amir ubil Zijado, v krvi jo je našel komaj 15-letni sin

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Bosancu Amirju Uzunoviću, ki je z družino živel v Vuhredu, preti od 15 do 30 let zapora. Slovenjgraško tožilstvo je namreč proti njemu vložilo obtožbo, ki ga bremeni, da je 20. julija nekaj pred 1. uro zjutraj na grozovit in zahrbten način umoril svojo ženo Zijado. O družinski tragediji so nekaj ur pozneje poročali s PU Celje: »Na območju Vuhreda smo obravnavali umor, ki ga je osumljen 39-letni državljan BiH. Z nožem je tako hudo ranil 36-letnico, da je na kraju samem umrla. Po dejanju je pobegnil in je še vedno na begu. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjamo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo na 113.«
Zločin naj bi zagrešil bistveno zmanjšano prišteven.
Morilec je po dejanju preplaval Dravo in se nato skrival na težko dostopnih lokacijah. Stekla je iskalna akcija, policisti so za pomoč pri njegovem iskanju zaprosili avstrijske in hrvaške varnostne organe ter javnost, prečesali so obrežje reke, pregledali več zapuščenih objektov, skladišč, avtobusnih postajališč, teren ob železnici, kamnolom, lokacijo ob Dravi, kjer je pogosto ribaril, ter celotno okolico ribnika v Radljah ob Dravi. Varovali so tudi kraj in okolico kaznivega dejanja, kar se je izkazalo za koristno, saj se je Uzunović slabih 24 ur po zločinu vrnil pred stanovanjski blok, in tam so mu odvzeli prostost.
Družina Uzunović – Amir in Zijada sta bila poročena 15 let – se je pred nekaj leti iz Kaknja preselila v Slovenijo v upanju na boljše življenje. Kot so povedali domačini, sta bila zakonca več let zaposlena v Marlesu, v zadnjem obdobju pa delala v podjetju Tomles. Vse skupaj pa se je torej končalo z nepredstavljivo tragedijo. Kaj je privedlo do nje, bo znano šele, ko se bo primer preselil pred obličje pravice, so pa na PU Celje pojasnili, da ga dotlej niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj, ampak le zaradi prometnega prekrška. Nesrečno Zijado so pokopali v bosanskem kraju Mijakovići.