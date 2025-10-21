Andrej bivši grozil, da bo cvilila

TUDI IZSILJEVAL

Andreju Puclju sodijo tudi zaradi poskusa izsiljevanja. Eden od oškodovancev se ga še danes zelo boji.

V eni od znanih ribniških gostiln je 6. aprila lani s svojim obnašanjem nase še kako opozoril danes 36-letni Andrej Pucelj. Bil naj bi namreč precej glasen, med gosti je menda tudi iskal pretep. Vse skupaj je prišlo že tako daleč, da je moral posredovati eden od natakarjev. Najprej je poskušal na miren način urediti situacijo, a je bil neuspešen, zato ga je odslovil iz gostilne. 8 kaznivih dejanj naj bi zagrešil. Pucelj naj bi nato razgrajal še pred gostilno. Začel naj bi namreč brcati v parkirane avtomobile. Med drugim se je lotil tudi natakarjevega. Temu drugega, kot da pokliče policijo, ...