Andrej in Aleš na sodišče, ker naj bi žalila podrejene vojake

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Zaradi očitka, da sta kot nadrejena grobo ravnala s kandidati za častnike, sta na zatožno klop kranjskega sodišča včeraj pred novega sodnika znova sedla Andrej Rajšp in Aleš Cvetek, ki sta bila v času očitanega dejanja inštruktorja v Slovenski vojski (SV). Tožilstvo jima očita, da sta častnike – bilo naj bi jih osem – žalila in s tem kršila njihovo človeško dostojanstvo.
Vojaki morajo biti dobro izurjeni in tudi psihično utrjeni.
Kot smo izvedeli, se je glavna obravnava morala začeti znova, saj je sojenje najprej zastalo zaradi covida, nato pa je bila sodnica, ki je primer vodila, premeščena, zato je njen primer prevzel sodnik Uroš Ferjan. Ker so stranke, kot je povzel sodnik, seznanjene z listinami v spisu, se je v soglasju s strankami v postopku štelo za prebrano tako obtožnica kot zagovora obeh obdolženih, od katerih je Rajšp še vedno zaposlen v vojski, medtem ko se je Cvetek podal v gospodarske vode.
Cvetkov zagovornik Rok Petrič je bil pred začetkom obravnave jasen, da obdolženi Cvetek ne more biti storilec očitanega kaznivega dejanja. Kot je dejal, »si bo sodnik lahko ustvaril svoje mnenje. Sploh glede na spremenjeno varnostno situacijo v svetu bodo priče lahko povedale, kako pomembno je, da so vojaki dobro izurjeni.« Rajšpov zagovornik Matjaž Matjašec se je s tem strinjal in dodal: »Vsi ti fantje so vmes postali zreli možje s funkcijami v Slovenski vojski. Danes bo njihov pogled morda povsem drugačen kot takrat.« Vojaki morajo biti dobro izurjeni in tudi psihično utrjeni, je menil. Sojenje se nadaljuje novembra.