Andrej in Aleš na sodišče, ker naj bi žalila podrejene vojake

Zaradi očitka, da sta kot nadrejena grobo ravnala s kandidati za častnike, sta na zatožno klop kranjskega sodišča včeraj pred novega sodnika znova sedla Andrej Rajšp in Aleš Cvetek, ki sta bila v času očitanega dejanja inštruktorja v Slovenski vojski (SV). Tožilstvo jima očita, da sta častnike – bilo naj bi jih osem – žalila in s tem kršila njihovo človeško dostojanstvo.

Vojaki morajo biti dobro izurjeni in tudi psihično utrjeni.

Kot smo izvedeli, se je glavna obravnava morala začeti znova, saj je sojenje najprej zastalo zaradi covida, nato pa je bila sodnica, ki je primer vodila, premeščena, zato je njen primer prevzel sodnik Uroš Ferjan. Ker so stranke, kot je povzel sodnik, seznanjene z listinami v spisu, se je v soglasju s strankami v postopku štelo za prebrano tako obtožnica kot zagovora obeh obdolženih, od katerih je Rajšp še vedno zaposlen v vojski, medtem ko se je Cvetek podal v gospodarske vode.

Zagovornik obdolženega Aleša Cvetka Rok Petrič vztraja pri neposrednem zaslišanju številnih oškodovancev in prič. FOTO: Aleksander Brudar

Kot je na prvem sojenju leta 2020 povedal eden od oškodovancev, so kritičnega dne usposabljanje končali ob 15. uri, potem so imeli prosto: »Ob 18. uri smo šli ven na pico, zraven sem popil en mali radler. Ko smo se vrnili, smo se priključili postroju, za dve minuti smo zamudili časovnico. Obtožena sta vprašala, ali je kdo pil alkohol. Povedal sem za pivo in moral sem v drugo vrsto. Osem nas je bilo v njej.« Zgodilo naj bi se v noči na 27. julij 2017 v centru za obrambno usposabljanje Poljče, kjer je imela 29. generacija šole za častnike usposabljanje iz angleškega jezika. Zaradi pitja alkohola, torej kršitve discipline, sta inštruktorja Rajšp in Cvetek telefonirala, namestniku poveljnika šole za častnike. Rekla sta, da bi klicala vojaško policijo, a se je Vovk raje odločil, da to rešijo po vojaško, s tako imenovano vadbo odzivnosti na ukaz. Gre za ukaze, ki jih je treba izvesti v izredno kratkem času.

Cvetkov zagovornik Rok Petrič je bil pred začetkom obravnave jasen, da obdolženi Cvetek ne more biti storilec očitanega kaznivega dejanja. Kot je dejal, »si bo sodnik lahko ustvaril svoje mnenje. Sploh glede na spremenjeno varnostno situacijo v svetu bodo priče lahko povedale, kako pomembno je, da so vojaki dobro izurjeni.« Rajšpov zagovornik Matjaž Matjašec se je s tem strinjal in dodal: »Vsi ti fantje so vmes postali zreli možje s funkcijami v Slovenski vojski. Danes bo njihov pogled morda povsem drugačen kot takrat.« Vojaki morajo biti dobro izurjeni in tudi psihično utrjeni, je menil. Sojenje se nadaljuje novembra.