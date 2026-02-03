Tragedija na celjskem: Andrej je šel s prijateljem po smučanju v smrt

Ko sta se v petek okoli pol desete zvečer na celjskem območju zgodili hudi prometni nesreči, v katerih so umrli trije udeleženci, še nihče v Slovenskih goricah ni vedel, da je ena izmed nesreč v črno zavila tudi območje Juršincev ob glavni cesti Gornja Radgona–Ptuj. Na na lokalni cesti Šmihel–Golte, zunaj naselja Radegunda v Savinjski dolini (občina Mozirje), se je namreč zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom in med drugim vzela življenje njihovemu nekdanjemu krajanu.

39-letni voznik osebnega avtomobila iz Juršincev je vozil iz smeri smučišča Golte proti Šmihelu. V ostrem levem ovinku je izgubil nadzor nad vozilom ter zapeljal naravnost, nakar je vozilo zgrmelo v prepad in obstalo okoli 500 metrov pod cesto. Zaradi hudih poškodb sta 39-letni voznik in njegov 59-letni sopotnik umrla na kraju nesreče. Po naših podatkih sta bila prijatelja in tudi sodelavca v Slovenski vojski, oba pa sta živela v Domžalah.

Šele naslednji dan je Športno društvo Juršinci s težkim srcem in veliko žalostjo sporočilo, da jih je zapustil njihov dolgoletni prijatelj, sovaščan in podporni član Andrej Šori, ki se je očitno s prijateljem odpravil na snežne terene Savinjske doline.

V športnem društvu je Andrej pustil neizbrisen pečat. FOTO: Šd Juršinci

V kratkem, a izjemno čustvenem zapisu na družbenih omrežjih so zapisali: »S težkim srcem in veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil naš prijatelj, sovaščan in naš podporni član Andrej Šori. Hvaležni smo za vse trenutke, ki smo jih delili skupaj. Svojcem izrekamo iskreno sožalje. Andrej, naj ti bo lahka slovenska zemlja.«

S svojo prisotnostjo, podporo in navdušenjem nad športom je soustvarjal posebno vez med člani.

Šele z objavo fotografije in čustvenih besed je postalo jasno, koliko prijateljev in znancev je imel Andrej, saj so se mnogi želeli še zadnjič javno pokloniti njegovemu prispevku k delovanju društva. Pod objavo so se zvrstili številni izrazi sožalja, odzivi pa kažejo, da se je novica globoko dotaknila mnogih, ki so ga poznali. Andrej je bil del družinske atmosfere, ki jo Športno društvo Juršinci gradi že vrsto let. S svojo prisotnostjo, podporo in navdušenjem nad športom je soustvarjal posebno vez med člani, ki presega tekmovalne rezultate ali organizacijo prireditev.