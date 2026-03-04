  • Delo d.o.o.
SOJENJE

Anja se ni zavedala, ko je moža zabodla v srce

Na sojenju Anji Rupnik Berša je senat zaslišal novo izvedenko nevropsihiatrinjo.
Zabodeni je umrl za volanom med vožnjo na urgenco UKC Maribor, kamor se je odpravil sam. FOTO: O. B.
FOTO: O. B.
Oste Bakal
 4. 3. 2026 | 05:11
Z zaslišanjem psihiatrične sodne izvedenke Ilonke Vučko Miklavčič ter odločanjem o novih dokazih se je pred velikim senatom Okrožnega sodišča v Mariboru, ki mu predseduje sodnica Nina Grdinić, nadaljevala glavna obravnava zoper 35-letno Anjo Rupnik Berša. Oktobra 2024 na predobravnavnem naroku ni priznala krivde za uboj življenjskega sopotnika, 36-letnega Lulzima Berše. Na dosedanjih narokih glavne obravnave je sodišče zaslišalo veliko izvedencev in prič, večina, tudi najbližji svojci pokojnega, pa so se postavili v bran obtoženi, ki da je zelo trpela, ker je bil mož pretirano ljubosumen, zato se ga je zelo bala, še zlasti, ko je pil alkohol. Pred preiskovalnim sodnikom je obtožena povedala, da je o moževem nasilnem vedenju govorila z njegovo materjo, ki pa ji ni znala pomagati. Drugim se o tem ni zaupala, ker jo je bilo sram, je še dejala.

Izvedenka meni, da je bila pri obtoženi izražena tudi akutna stresna reakcija, zaradi katere se ni zavedala svojega ravnanja in ga imela v oblasti.

Obtožena je v zagovoru lani jeseni podrobno opisala, kako se je stopnjevalo partnerjevo nasilje nad njo. Kot je dejala, moža ni nameravala ubiti, ampak je vzela nož v roke le zato, da bi se umiril. Spomnila je, da je bila maja 2022 v sedmem mesecu nosečnosti, a tarča agresije skoraj vsak dan, mož naj bi grozil tudi z nasiljem nad hčerko in še nerojenim otrokom. Izgubila je zaupanje v policijo, saj tej ni uspelo ustaviti nasilneža.

Izvedenci o obtoženki

Na tokratni obravnavi je svoje ugotovitve predstavila nova izvedenka psihiatrije. Ilonka Vučko Miklavčič je izluščila, da se obtožena ni zavedala svojega ravnanja in ga imela v oblasti. Psihiatrinja, ki je mnenje izdelala s klinično psihologinjo Sano Čoderl Dobnik, je namreč pri obtoženi prepoznala akutno stresno reakcijo. Izdelava novega mnenja je bila potrebna po tistem, ko je izvedenec psihiatrije Peter Pregelj pri obtoženi zaznal prilagoditveno motnjo, zaradi katere je bila njena sposobnost razumevanja in obvladovanja svojih dejanj v kritičnem trenutku zmanjšana, a ne bistveno. Izvedenka Vučko Miklavčičeva nasprotno meni, da je bila pri obtoženi takrat izražena tudi akutna stresna reakcija, zaradi katere se ni zavedala svojega ravnanja in ga imela v oblasti.

Tudi najbližji svojci pokojnega so se postavili v bran obtoženi, ki da je zelo trpela, ker je bil mož pretirano ljubosumen, zato se ga je zelo bala.

V predstavitvi ugotovitev je psihiatrinja med drugim omenjala pojav depersonalizacije, ki pomeni, da oseba doživlja sebe drugače oziroma izgubi občutek za realnost, in disociacije, ko »sebe izklopiš«, saj ji je obtožena večkrat povedala, da je bila takrat »izven sebe, izven svojega nadzora«. In po ocenah psihiatrinje je bila v svojih izjavah iskrena, kot je dejala v odgovoru na vprašanje obrambe. Ker ni zabeležene hormonske slike obtožene v kritičnem času, ni mogoče z gotovostjo reči, kako je na njeno ravnanje vplivala nosečnost. Na splošno pa po besedah izvedenke velja, da je nosečnica po navadi bolj občutljiva in zaščitniška. Klinično psihologinjo bo sodni senat zaslišal na naslednjem naroku (najbrž 20. aprila) in izpeljal bo še nekaj dokazov, zavrnil pa je zaslišanje dveh kriminalistov, kar je predlagala tožilka Nevenka Berdnik. Senat je določil štiri nove datume narokov (zadnji v začetku julija), kar pomeni, da zaključek zadeve lahko pričakujemo kvečjemu pred poletnimi sodnimi počitnicami. Spomnimo; tožilstvo obtoženi očita uboj 36-letnega moža na Studencih v Mariboru 29. maja 2022, ko ga je v prsi zabodla z daljšim nožem. Mariborski policisti so takrat okoli 22. ure zvečer obravnavali hujšo prometno nesrečo, a se je izkazalo, da je šlo za uboj. Zabodeni Berša je namreč umrl za volanom med vožnjo na urgenco UKC Maribor, kamor se je odpravil sam.

Krivde za uboj ni priznala. FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal

sojenjeubojdružinsko nasiljenasilje
