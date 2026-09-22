Avto v Ankaranu poletel v stanovanje, dve osebi v bolnišnici (FOTO, VIDEO)

Danes, nekaj minut pred 17. uro, se je v Ankaranu zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega avtomobila se je po Poti na Brido spuščal iz smeri Hrvatinov. Ko je pripeljal do križišča z Regentovo ulico, kjer naj bi zavil desno proti središču Ankarana, je iz za zdaj še neznanega razloga zapeljal naravnost. Po neuradnih podatkih naj ne bi zaviral.

»Poletel je mimo klopce pred blokom in silovito trčil v blok oziroma balkon pritličnega stanovanja na Regentovi ulici,« nam je povedal stanovalec. »Menda je zapeljal naravnost v dnevno sobo.« Prava sreča v nesreči je, da v tistem trenutku na klopci in pred blokom ni bilo nikogar, prav tako pa tudi v stanovanju ni bilo nikogar doma, smo izvedeli.

FOTO: Moni Černe

V vozilu je bil starejši zakonski par, po prvih podatkih domačina iz bližnjega naselja Cerej. Ob trčenju sta se sprožili varnostni blazini, zakonca so reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico. Policisti so ob 19.00 na kraju še vedno opravljajo ogled. Pot na Brido je zaradi nesreče do nadaljnjega zaprta. Dostop proti Hrvatinom in v obratni smeri proti Ankaranu trenutno ni mogoč.