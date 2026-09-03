Anton osem let skrival mrtvo mamo: grozljivi vonj trupla lahko prekrije že golaž

Na dražbi so uspešno prodali polovico stanovanja na Majaronovi ulici 20 v Ljubljani, ki je novembra 2020 neslavno zaslovelo. V njem so našli mumificirano truplo Klare Kovačič. Po prepričanju tožilstva ga je osem let tam skrival Klarin sin Anton Kovačič. Ves ta čas naj bi skrbno dvigoval njeno pokojnino in tako Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) oškodoval za 92.760 evrov. S prodajo Antonove polovice stanovanja (drugo polovico si lasti njegova sestra) so iztržili 136.000 evrov.

Anton Kovačič z zagovornikom Markom Makucem FOTO: Jože Suhadolnik

Obtoženi 73-letnik krivdo za skrunitev trupla in goljufijo ves čas zavrača. Sojenje gre medtem počasi h koncu. Konec septembra naj bi med drugim zaslišali še njegovo polsestro, ki naj bi bila, kot je bilo sodišče obveščeno prek anonimke, seznanjena s Klarino smrtjo in naj bi Antonu tudi nudila zatočišče. Včeraj smo lahko od Klarinega sosedaslišali, da jo je zadnjič videl v začetku leta 2008. Pol leta zatem ga je na centru za socialno delo, kjer dela, obiskal Klarin zet. Žensko je želel razglasiti za pogrešano . Občasno se je od takrat srečal z Antonom in ga vprašal, kako je z mamo: »Enkrat je rekel, da v redu. Drugič pa, da ne.« V letu 2016 je v Klarinem stanovanju dvakrat prišlo do izliva vode. Ker Antona enkrat ni bilo doma, so morali v stanovanje vdreti policisti, J. pa je moral biti ob tem prisoten kot predsednik hišnega sveta. Stanovanje je bilo zapuščeno »kot da noben ne biva več noter«, a le vrata v eno sobo se niso dala odpreti. »Policist je tudi poskusil s kljuko. In to je bilo to, saj takrat še nihče ni ničesar sumil.« Na sodišču je potrdil, da mu je po tisti poplavi v letu 2016 upravnik bloka povedal, da je stopil v kontakt z obtoženim ter da naj bi mu ta povedal, da je mama mrtva.

20. 11. 2020 so odkrili truplo.

Da Klarino truplo v stanovanju ne leži le nekaj dni ali tednov, je bilo preiskovalcem takoj jasno 20. novembra 2020, ko jim je Kovačič le odprl vrata stanovanja. Ugotovili so, da so vrata sobe, v kateri naj bi se zadrževala njegova mama, zaklenjena, z obeh strani zalepljena z lepilnim trakom. Truplo je bilo mumificirano in deloma skeletizirano, je ugotovil mrliški oglednik Gregor Haring z Inštituta za sodno medicino. Za oba procesa so bile v prostoru primerne razmere, tako glede vlažnosti kot temperature. Pojasnil je, da med procesom mumificiranja ni nujno, da se razvije močan vonj: »Glede na to, da je bilo to v večstanovanjski stavbi, se lahko s kuhanjem kakšnega zelja, golaža in podobnih zadev ta vonj deloma prikrije.«

Mumifikacija trupla se lahko začne že po treh, štirih dneh. V celoti pa mumificira, tako Haring, že v treh do šestih mesecih, odvisno od okolja. »Koža je najprej trda, čvrsta, usnjata in rjava. S časoma postaja papirnata, krhka, svetlo rjava in podobna semišu,« je razložil.