  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOJENJE

Anton osem let skrival mrtvo mamo: grozljivi vonj trupla lahko prekrije že golaž

Anton Kovačič naj bi ustvaril idealne razmere za mumifikacijo trupla.
V stanovanju za temi zavesami je ležala pokojnica. FOTO: Marko Feist
V stanovanju za temi zavesami je ležala pokojnica. FOTO: Marko Feist
Aleksander Brudar
 3. 9. 2026 | 06:17
3:23
A+A-

Na dražbi so uspešno prodali polovico stanovanja na Majaronovi ulici 20 v Ljubljani, ki je novembra 2020 neslavno zaslovelo. V njem so našli mumificirano truplo Klare Kovačič. Po prepričanju tožilstva ga je osem let tam skrival Klarin sin Anton Kovačič. Ves ta čas naj bi skrbno dvigoval njeno pokojnino in tako Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) oškodoval za 92.760 evrov. S prodajo Antonove polovice stanovanja (drugo polovico si lasti njegova sestra) so iztržili 136.000 evrov.

Anton Kovačič z zagovornikom Markom Makucem FOTO: Jože Suhadolnik
Anton Kovačič z zagovornikom Markom Makucem FOTO: Jože Suhadolnik
Obtoženi 73-letnik krivdo za skrunitev trupla in goljufijo ves čas zavrača. Sojenje gre medtem počasi h koncu. Konec septembra naj bi med drugim zaslišali še njegovo polsestro, ki naj bi bila, kot je bilo sodišče obveščeno prek anonimke, seznanjena s Klarino smrtjo in naj bi Antonu tudi nudila zatočišče. Včeraj smo lahko od Klarinega soseda Sama J. slišali, da jo je zadnjič videl v začetku leta 2008. Pol leta zatem ga je na centru za socialno delo, kjer dela, obiskal Klarin zet. Žensko je želel razglasiti za pogrešano. Občasno se je od takrat srečal z Antonom in ga vprašal, kako je z mamo: »Enkrat je rekel, da v redu. Drugič pa, da ne.« V letu 2016 je v Klarinem stanovanju dvakrat prišlo do izliva vode. Ker Antona enkrat ni bilo doma, so morali v stanovanje vdreti policisti, J. pa je moral biti ob tem prisoten kot predsednik hišnega sveta. Stanovanje je bilo zapuščeno »kot da noben ne biva več noter«, a le vrata v eno sobo se niso dala odpreti. »Policist je tudi poskusil s kljuko. In to je bilo to, saj takrat še nihče ni ničesar sumil.« Na sodišču je potrdil, da mu je po tisti poplavi v letu 2016 upravnik bloka povedal, da je stopil v kontakt z obtoženim ter da naj bi mu ta povedal, da je mama mrtva.

20. 11. 2020 so odkrili truplo.

Da Klarino truplo v stanovanju ne leži le nekaj dni ali tednov, je bilo preiskovalcem takoj jasno 20. novembra 2020, ko jim je Kovačič le odprl vrata stanovanja. Ugotovili so, da so vrata sobe, v kateri naj bi se zadrževala njegova mama, zaklenjena, z obeh strani zalepljena z lepilnim trakom. Truplo je bilo mumificirano in deloma skeletizirano, je ugotovil mrliški oglednik Gregor Haring z Inštituta za sodno medicino. Za oba procesa so bile v prostoru primerne razmere, tako glede vlažnosti kot temperature. Pojasnil je, da med procesom mumificiranja ni nujno, da se razvije močan vonj: »Glede na to, da je bilo to v večstanovanjski stavbi, se lahko s kuhanjem kakšnega zelja, golaža in podobnih zadev ta vonj deloma prikrije.«

Mumifikacija trupla se lahko začne že po treh, štirih dneh. V celoti pa mumificira, tako Haring, že v treh do šestih mesecih, odvisno od okolja. »Koža je najprej trda, čvrsta, usnjata in rjava. S časoma postaja papirnata, krhka, svetlo rjava in podobna semišu,« je razložil. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Anton Kovačičstanovanjesodiščetruplosmrtsojenje
ZADNJE NOVICE
08:41
Novice  |  Svet
CENE NEPREMIČNIN

Najdražji kvadrati so v Hongkongu, Ljubljana med cenovno ugodnejšimi

Cene stanovanj v evropskih mestnih središčih se med seboj močno razlikujejo. Med deseterico najdražjih mest sta le dve prestolnici največjih evropskih gospodarstev.
3. 9. 2026 | 08:41
08:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA PETKOVŠKOVEM NABREŽJU

V centru Ljubljane sedla na klop in ostala brez torbice

Policisti so tatu na podlagi opisa kmalu izsledili.
3. 9. 2026 | 08:29
08:09
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SOJENJE

Krvniku Charlieja Kirka grozi smrtna kazen

Tyler Robinson se sooča s sedmimi točkami obtožnice, med njimi je tudi očitek težkega umora.
3. 9. 2026 | 08:09
07:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODREJEN PRIPOR

Po pretepu v Kranju: 48-letnica osumljena poskusa umora

Ženski sta se sprli in stepli, nato je starejša mlajšo poškodovala z ostrim predmetom.
3. 9. 2026 | 07:58
07:50
Novice  |  Slovenija
SEJEM

Rokodelstvo na Visokem

S svojimi izdelki in prikazom rokodelskih veščin se predstavljajo mojstri in mojstrice.
3. 9. 2026 | 07:50
07:38
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Primož Roglič mora ostati na kolesu

Zasavski orel je v dobrem položaju, pravi Primož Čerin. Nima smisla vnaprej govoriti, da Pogačar letos ne bo več dirkal.
3. 9. 2026 | 07:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki