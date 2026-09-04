Tragedija v središču Ljubljane: brat znanega Slovenca po davljenju med policijsko intervencijo umrl (FOTO)

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se bo danes začelo sojenje policistom, ki so 8. decembra 2014 na Čopovi ulici v Ljubljani sodelovali v intervenciji zoper Armina Đutovića. Za slednjega se je na žalost končalo tragično, saj je po treh dneh kome umrl v bolnišnici. Družina pokojnega 37-letnega očeta šestih mladoletnih otrok je že vse od takrat opozarjala, da policisti v intervenciji niso postopali tako, kot od njih zahteva zakon. Zato so vztrajali pri iskanju odgovorov.

»Po skoraj desetih mesecih molka, ignoriranja in zavračanja vpogleda v dokumentacijo je Ministrstvo za notranje zadeve končno uradno priznalo, da so bili policisti, ki so sodelovali v postopku, v katerem je umrl Armin Đutović, odgovorni za nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabo sile, vključno s prijemom davljenja nad že vklenjenim človekom,« je v imenu družine pokojnega Armina povedal njegov brat Adel Đutović.

11. 12. 2024 je v bolnišnici umrl Armin Đutović

Zadevo je pod drobnogled nato dobil Posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva, ki pa je zoper šesterico policistov vložil tudi obtožnico. Enemu od teh, po naših podatkih Janu Dovniku, očita povzročitev smrti drugega iz malomarnosti, preostalim petim, to je Tomažu Podobniku, Tomiju Brdniku, Marku Golešu, Maji Vojsk in Niki Marčič pa kaznivo dejanje opustitve pomoči. Oziroma kot določa 130. člen KZ-1, "kdor ne pomaga osebi, ki je v neposredni smrtni nevarnosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega".

"Ker se je aktivno uprl, so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva," so pojasnjevali na policiji. Simbolična fotografija. FOTO: Oste Bakal

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je za danes ob 9. uri razpisan predobravnavni narok v tej zadevi. Oziroma narok, na katerem se lahko obtoženi izrečejo o krivdi. Adel Đutović nam je že pred narokom povedal, da je celotna zgodba "absurdna": "Brata sta oživljala samo dva policista. In to tista, ki sta zadnja prišla na prizorišče. Niti eden od teh šestih policistov mu nista nudila prve pomoči." Želi si, da bi zaradi tega tragičnega primera na policiji prišlo do konkretnih sprememb, da se v prihodnje kaj podobnega ne bo zgodilo še komu drugemu. "Da se tudi davljenje umakne iz prisilnih sredstev, ker to je tisto, kar očitno dela problem," meni in še, da bi bilo treba morda v zvezi s tem uvesti kakšna dodatna izobraževanja. Prepričan je, da je Dovnik "izvedel davljenje in ne prisilni ukrep davljenja".

Ni bil oborožen

Spomnimo. Policijski opis dogajanja s takratnega 8. decembra, ki se je končalo na Čopovi sredi Ljubljane, se je tako začelo: "Osumljenec je kršil javni red in mir s tem, da je razmetaval stole na terasi enega izmed gostinskih lokalov ter jih tudi poškodoval, nato pa odšel." Tam so policisti ujeli Armina Đutovića. "Ker se je aktivno uprl, so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva. V času postopka je osumljenec izgubil zavest, zaradi česar so mu policisti dali prvo pomoč, v nadaljevanju pa so ga predali v oskrbo zdravstvenemu osebju," so dogajanje takrat pojasnjevali na policiji.

Zakaj je policija uporabila silo proti posamezniku, ki se je predal, kljub znanim psihičnim težavam?

A uradna razlaga dogodka je pri družini pokojnega sprožila več vprašanj, kot ponudila odgovorov. Armin Đutović naj bi namreč po navedbah družine pred tragičnim dnem imel zdravstvene težave. "Ni bil oborožen, med postopkom je doživel srčni zastoj. Zakaj je policija uporabila silo proti posamezniku, ki se je predal, kljub znanim psihičnim težavam? Ali so ga policisti oživljali?" se je spraševal njegov brat Adel, ki ga javnost pozna kot zmagovalca oddaje Sanjska ženska pred slabima dvema desetletjema, ko je osvojil srce Nine Osenar.

Čeprav je od pristojnih institucij družina večkrat zahtevala pojasnila, ali je prišlo do čezmerne uporabe sile in ali so ga poskušali oživljati, odgovorov niso dobili. Do 9. oktobra lani, ko so prejeli dopis Direktorata za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve, ki je v okviru svojih pristojnosti sklenil presojo zakonitosti in strokovnosti nalog ter pooblastil policistov v zvezi s policijskim postopkom in uporabo prisilnih sredstev.