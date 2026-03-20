Arsenovič po hišni preiskavi zavrača vse očitke, odstopil ne bo: »Preiskava je skupek več neresničnih sumov«

Po včerajšnjih preiskavah županu Maribora Saša Arsenovič, ki je osumljen več kaznivih dejanj, med drugim zlorabe položaja v povezavi s spornimi nepremičninskimi posli, zavrača vse očitke. Preiskava, ki poteka že od lani pod vodstvom specializiranega tožilstva, naj bi se nanašala predvsem na prodajo zemljišča na Studencih, vrednega okoli 1,4 milijona evrov, ter na domnevne pritiske za 'donacijo', povezane s spremembo prostorskega načrta. Župana so po neuradnih informacijah pridržali zgodaj zjutraj pred vrtcem, primer pa naj bi bil povezan tudi z afero t. i. 'pekarških pujskov', pri čemer naj bi bila tako kupec kot prodajalec pozvana k plačilu.

Preiskave, ki so potekale tudi na drugih naslovih in v okviru katerih je bil župan včeraj začasno pridržan, se po navedbah Generalne policijske uprave nanašajo na sume storitve 17 kaznivih dejanj, med drugim nedovoljenega sprejemanja daril, dajanja podkupnine in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Dejanj je osumljenih pet oseb. Skupno so bile v četrtek v okviru zaključne preiskovalne akcije pridržane tri osebe, ki pa so zdaj že vse na prostosti, so danes za STA povedali na policiji.