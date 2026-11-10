»Ata tepe mamo«: modrice je poskušala prikriti z ličili in ruto

SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU

Na leto in devet mesecev zapora je sodišče obsodilo nasilneža. Znašal se je nad žensko, dogajanje je pustilo posledice na otrocih.

»Ata tepe mamo,« je celo v vrtcu povedala deklica, katere oče je višje sodnike poskušal prepričati, da ni bil nasilen do svoje partnerice in da so se njihovi kolegi na prvi stopnji oprli le na njene besede. Pretresljivo družinsko zgodbo, ki je dobila epilog na sodišču, pa so vsaj deloma zaznali tudi številni drugi. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je možakarja namreč spoznalo za krivega nasilja v družini, lahke telesne poškodbe ter dveh kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Za prvo dejanje so mu februarja letos določili osem mesecev zapora, za drugo štiri, za ...