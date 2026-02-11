Avdo Avdić je samo z enim namenom iz Bosne prišel v Ljubljano (FOTO)

SRHLJIVO SOOČENJE NOVINARJA Z OBTOŽENIM

Spremljal je sodni proces proti Dinu Muzaferoviću - Cezarju.

»Če bi se bal za življenje, danes ne bi prišel sem. Vsekakor pa ni prijetno, ko vas pripadniki državne policije pokličejo in sporočijo, da imajo informacije, da Cezar pripravlja akcije proti vam.« Tako nam je včeraj v Ljubljani le nekaj minut pred začetkom nadaljevanja predobravnavnega naroka v kazenski zadevi za umor Satka Zovka povedal bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić. Cezar oziroma Dino Muzaferović, ki naj bi skupaj s četverico soobtoženih po prepričanju tožilstva stal za Zovkovim umorom 29. novembra 2024 na Brdu v Ljubljani, na Avdića naj ne bi gledal z velikim odobravanjem. Prav ...