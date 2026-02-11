  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SRHLJIVO SOOČENJE NOVINARJA Z OBTOŽENIM

Avdo Avdić je samo z enim namenom iz Bosne prišel v Ljubljano (FOTO)

Spremljal je sodni proces proti Dinu Muzaferoviću - Cezarju.
Avdo Avdić naj bi bil velik trn v peti Dinu Muzaferoviću. FOTO: Dejan Javornik
Avdo Avdić naj bi bil velik trn v peti Dinu Muzaferoviću. FOTO: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 11. 2. 2026 | 06:17
5:34
A+A-
»Če bi se bal za življenje, danes ne bi prišel sem. Vsekakor pa ni prijetno, ko vas pripadniki državne policije pokličejo in sporočijo, da imajo informacije, da Cezar pripravlja akcije proti vam.« Tako nam je včeraj v Ljubljani le nekaj minut pred začetkom nadaljevanja predobravnavnega naroka v kazenski zadevi za umor Satka Zovka povedal bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić. Cezar oziroma Dino Muzaferović, ki naj bi skupaj s četverico soobtoženih po prepričanju tožilstva stal za Zovkovim umorom 29. novembra 2024 na Brdu v Ljubljani, na Avdića naj ne bi gledal z velikim odobravanjem. Prav ...

Več iz teme

Avdo AvdićkriminalpolicijaBosna in HercegovinamafijaDino Muzaferović - Cezarsojenjevarnost
ZADNJE NOVICE
07:41
Novice  |  Slovenija
IZJEMNO ODKRITJE NA KRASU

Izjemno odkritje, ujeli so po sto jelenov in se zabavali (FOTO)

Slovenska arheologa sta se podpisala pod izjemno odkritje. Naši predniki so živali zvabili v past in imeli presežke hrane.
Beti Burger11. 2. 2026 | 07:41
07:29
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ LET ZAPORA MU GROZI

58-letnik iz Kopra je z revolverjem med slavjem ustrelil žensko

Praznoval je prihod novega leta. Na njegovem domu so našli več kosov legalnega orožja.
Moni Černe11. 2. 2026 | 07:29
07:20
Premium
Novice  |  Slovenija
ALARMANTNE ŠTEVILKE

Odrasli pri pediatrih, dojenčki pa so brez: 20.406 otrok brez osebnega zdravnika

Nedostopnost je lahko kršitev ustavne pravice do zdravstvenega varstva. Problematična je zlasti neenakomerna regijska razporeditev specialistov.
Barbara Hočevar11. 2. 2026 | 07:20
07:09
Premium
Novice  |  Slovenija
VELIKA NOVOST

S prevozi na klic rešujejo zadnje kilometre, Suzana Tajnik razložila koncept novosti

Država bo mrežo javnega prometa dopolnila z veliko novostjo. A ta ne bo nekakšna oblika taksi službe, kot si marsikdo predstavlja.
Simona Fajfar11. 2. 2026 | 07:09
07:08
Lifestyle  |  Polet
ZIMSKA TEŽA

Koliko kilogramov sme izgubiti športni rekreativec?

To so meje, ki jih ne smete preseči pred tekmovanjem.
Miroslav Cvjetičanin11. 2. 2026 | 07:08
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
POVRNITEV STROŠKOV

Bolnici z rakom pomagalo zdravljenje v Nemčiji, stroškov zdravljenja ji ne priznajo

ZZZS ji noče povrniti vseh stroškov.
Iva Ropac11. 2. 2026 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki