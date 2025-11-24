  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NESREČA

Avto zapeljal s ceste in končal na strehi (FOTO)

Zgodilo se je malo po 14. uri.
Prometna nesreča. FOTO: PGD Steklarna Rogaška Slatina
Prometna nesreča. FOTO: PGD Steklarna Rogaška Slatina
N. B.
 24. 11. 2025 | 11:05
1:05
A+A-

V nedeljo malo po 14. uri je v naselju Podsreda osebno vozilo zapeljalo iz cestišča in se prevrnilo na streho, na družbenih omrežjih poročajo tamkajšnji gasilci. Kot so zapisali, so posredovali gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč udeležencem, odklopili akumulator na vozilu, vozilo postavili na kolesa na cestišče in z vpojnim sredstvom sanirali razlite motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Podrobnosti si oglejte v spodnji objavi (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

To pa ni bila edina prometna nesreča prejšnji teden na tem območju. V torek ob 12:50 je v Tržišču v občini Rogaška Slatina prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj nezgode, odklopili akumulator ter nudili pomoč ponesrečencem do prihoda reševalcev. Poškodovani sta bili 2 osebi.

Objava na facebooku. FOTO: PGD Steklarna Rogaška Slatina
Objava na facebooku. FOTO: PGD Steklarna Rogaška Slatina

Več iz teme

prometna nesrečaPGD Steklarna Rogaška SlatinaPodsreda
ZADNJE NOVICE
11:25
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN PO DOMAČE

Vroče v šovu Ljubezen po domače, Patricija dvignila temperaturo (FOTO)

Poljubi in izmenjavanje občutkov so pokazali, da med njima ni le vznemirjenja, temveč globoka povezanost.
24. 11. 2025 | 11:25
11:15
Novice  |  Slovenija
VREMENSKI PREOBRAT

Pred nami zimske razmere, a le v gorah, kjer lahko zapade tudi do pol metra snega

Ponoči se bodo padavine okrepile, v zahodni in južni Sloveniji bo obilneje deževalo.
24. 11. 2025 | 11:15
11:10
Novice  |  Slovenija
PRVI TAK DOGODEK

Občinski svetniki v kuharskih predpasnikih: golažijada, ki bo postala nova martinova tradicija

Prva občinska golažijada s kulinaričnimi presežki in dobro voljo.
24. 11. 2025 | 11:10
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA

Avto zapeljal s ceste in končal na strehi (FOTO)

Zgodilo se je malo po 14. uri.
24. 11. 2025 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
ZELO POMEMBNO

Koliko napora je še varno? Kaj se pri športnikih res dogaja s srcem

Vadimo razumno, postopno in z zavedanjem, da lahko sami odločilno vplivamo na zdravje svojega srca.
Nada Rotovnik Kozjek24. 11. 2025 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
KRAMBERGERJEV SKLAD

Solze hvaležnosti ob donaciji bralcev: »Z vašo pomočjo bomo končno na toplem!«

Bralci prek Krambergerjevega sklada pomagali družini Smej iz Hinj. Mati Helena ne more delati zaradi hude bolezni 15-letne hčerke Lane.
Gordana Stojiljković24. 11. 2025 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki