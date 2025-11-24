Avto zapeljal s ceste in končal na strehi (FOTO)

V nedeljo malo po 14. uri je v naselju Podsreda osebno vozilo zapeljalo iz cestišča in se prevrnilo na streho, na družbenih omrežjih poročajo tamkajšnji gasilci. Kot so zapisali, so posredovali gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč udeležencem, odklopili akumulator na vozilu, vozilo postavili na kolesa na cestišče in z vpojnim sredstvom sanirali razlite motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo.

To pa ni bila edina prometna nesreča prejšnji teden na tem območju. V torek ob 12:50 je v Tržišču v občini Rogaška Slatina prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj nezgode, odklopili akumulator ter nudili pomoč ponesrečencem do prihoda reševalcev. Poškodovani sta bili 2 osebi.