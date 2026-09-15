Avtobus, predelan v avtodom, zdrsnil z dvigalke in stisnil 63-letnika: hrup slišali ljudje v kampu

V kampu pri naselju Malovše v občini Ajdovščina se je včeraj okoli 13. ure zgodila nesreča, ki bi se lahko končala precej huje. Med popravilom avtobusa, predelanega v avtodom, je vozilo zdrsnilo z dvigalke in pod seboj stisnilo 63-letnega državljana Nizozemske.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so ugotovili, da je moški pred začetkom dela avtobus dvignil z dvigalko, nato pa se pod njim lotil popravila. V njegovi neposredni bližini takrat ni bilo drugih ljudi.

Nekaj pred 13. uro je avtobus zdrsnil

Moškega je vozilo stisnilo, ropot pa so slišali drugi ljudje v kampu. Ti so mu takoj priskočili na pomoč. Na kraj dogodka so poleg policistov prihiteli tudi gasilci GRC Ajdovščina. Zavarovali so območje in s tehničnim posegom dvignili vozilo. Skupaj z reševalci NMP ZD Ajdovščina so poškodovanega izvlekli izpod avtobusa ter mu nudili prvo pomoč.

Na poligonu trčil v polpriklopnik in se huje poškodoval Danes ob 8.25 se je na poligonu v industrijski coni v Kromberku pri Novi Gorici huje poškodoval 25-letni kandidat za voznika motornega kolesa. Skupaj z inštruktorjem šole vožnje je nameraval začeti praktični del usposabljanja, ko je še na poligonu z motorjem trčil v parkiran neregistriran polpriklopnik in padel. Na kraju dogodka so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica ter ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Policisti so opravili ogled in za zdaj izključili tujo krivdo.

Moškega so nato z reševalnim vozilom prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Tam so ugotovili, da je utrpel lažje poškodbe, po zdravniški oskrbi pa so ga odpustili v domačo oskrbo.

Policisti so pri ogledu in zbiranju obvestil izključili tujo krivdo. O vseh ugotovitvah bodo pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Na gradbišču v Bovcu padel dva metra v globino

Danes ob 9.02 se je na gradbišču nastanitvenega objekta v Bovcu poškodoval 37-letni delavec. Skupaj s sodelavcem je prestavljal gradbeni oder, med odstranjevanjem zgornje kovinske plošče z zatiči pa mu je spodrsnilo in je padel približno dva metra v globino. Pri padcu si je poškodoval roko. Uporabljal je predpisano osebno varovalno opremo. Najprej so ga oskrbeli v ambulanti v Bovcu, nato pa so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti so tujo krivdo izključili. O nesreči so obvestili tudi preiskovalnega sodnika, državno tožilko in pristojno delovno inšpekcijo.