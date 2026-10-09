Azilantka podkupila socialnega delavca: državljanka Kosova se je Gregorju zasmilila

OBA OBSOJENA

Zgodilo se je avgusta 2016 v Azilnem domu Vič v Ljubljani.

Že več kot deset let je od dneva, ko je v Azilnem domu Vič v Ljubljani azilantka Fitnete P. podkupila tam zaposlenega socialnega delavca Gregorja H. Ta je na sojenju, kot je razvidno iz sodbe ljubljanskega okrožnega sodišča, pripete na oglasno desko, vse skupaj zelo obžaloval. Potrdil je, da je od Fitnete P., državljanke Kosova, prejel 2000 evrov in da se zaveda, da to ni bilo prav. Nekega avgustovskega dne v letu 2016 se je za ta korak odločil, da bi pomagal tako njej kot njenim otrokom ostati v Sloveniji. Tako Gregor H. kot Fitnete P. sta bila obsojena na pogojno zaporno kazen. V zagovoru ...