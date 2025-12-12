Babica Tejča Moškrič, zaradi katere naj bi otrok postal invalid, se je skrila v omaro (FOTO)

NAPAKE PRI PORODU NA DOMU

Na zatožni klopi je zaradi napak pri porodu na domu. Otrok se je rodil s hudo možgansko napako in ostal prizadet.

Mlad par iz Posavja se je pred dobrimi petimi leti in pol veselil prihoda novega družinskega člana. Zdravnik je že v petem mesecu nosečnosti na podlagi preiskav bodočim staršem povedal, da lahko pričakujejo zdravega in živahnega otročiča. Da bi bil porod čim bolj pristna naravna izkušnja, se je nosečnica odločila, da bo rodila doma. Povezala se je z babico Tejčo Moškrič, ki izvaja porode na domu, na porod pa jo je pripravljala tudi doula, kot se reče obporodni strokovnjakinji. A prihod malčka se je sprevrgel v pravo nočno moro, novorojenčka, ki je ob porodu doživel hudo dihalno stisko in ...