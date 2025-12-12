  • Delo d.o.o.
NAPAKE PRI PORODU NA DOMU

Babica Tejča Moškrič, zaradi katere naj bi otrok postal invalid, se je skrila v omaro (FOTO)

Na zatožni klopi je zaradi napak pri porodu na domu. Otrok se je rodil s hudo možgansko napako in ostal prizadet.
Tejča Moškrič se bo zagovarjala po zaslišanju vseh prič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tejča Moškrič se bo zagovarjala po zaslišanju vseh prič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 12. 12. 2025 | 07:01
 12. 12. 2025 | 07:37
6:24
A+A-
Mlad par iz Posavja se je pred dobrimi petimi leti in pol veselil prihoda novega družinskega člana. Zdravnik je že v petem mesecu nosečnosti na podlagi preiskav bodočim staršem povedal, da lahko pričakujejo zdravega in živahnega otročiča. Da bi bil porod čim bolj pristna naravna izkušnja, se je nosečnica odločila, da bo rodila doma. Povezala se je z babico Tejčo Moškrič, ki izvaja porode na domu, na porod pa jo je pripravljala tudi doula, kot se reče obporodni strokovnjakinji. A prihod malčka se je sprevrgel v pravo nočno moro, novorojenčka, ki je ob porodu doživel hudo dihalno stisko in ...

ZADNJE NOVICE
08:15
Bulvar  |  Tuji trači
DELNIČAR

Nogometni zvezdnik po novem ambasador kameljih dirk (FOTO)

Paul Pogba je postal delničar prve profesionalne ekipe v Savdski Arabiji.
12. 12. 2025 | 08:15
08:04
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Vsi govorijo o tej gosti vroči čokoladi – ko jo poskusite, boste razumeli, zakaj (VIDEO)

Odkrijte recept za neverjetno gosto vročo čokolado, ki jo pripravite v nekaj minutah. Razvajanje, ki vas bo grelo vso zimo.
Odprta kuhinja12. 12. 2025 | 08:04
08:02
Premium
Novice  |  Slovenija
NADPOVPREČNO VELIKO OBOLELIH

Lili, mama dojenčice priznava, da bi po izkušnji z RSV ravnala drugače

Po novem se lahko proti pnevmokoku brezplačno cepijo vsi nad 65 let. Strokovnjaki o zmanjšanju tveganja in preprečevanju okužb dihal.
Ajda Janovsky12. 12. 2025 | 08:02
07:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
JE BIL OTROK ODVEČ?

47-letnik skozi okno vrgel mladoletno deklico, hčerko svoje nove partnerke

Kar je najhuje, pričevanje poškodovanega otroka sta zanikala tako on kot dekličina mati.
12. 12. 2025 | 07:56
07:45
Šport  |  Odmevi
SKOKI

Nikina diskvalifikacija še vedno odmeva v skakalnih krogih

Prevčeva bo danes v Klingenthalu nadaljevala lov na Japonko Nozomi Marujama. V Visli zelo nezadovoljni z obiskom ženskih tekem za svetovni pokal.
Miha Šimnovec12. 12. 2025 | 07:45
07:43
Lifestyle  |  Astro
POGLED NAPREJ

Kaj pravijo guruji o 2026. To ni leto čudežne rešitve, ampak leto poguma

Vsak dan naredimo vsaj eno stvar v skladu z našim srcem, ne s pričakovanji drugih. Življenje nas bo nežno, a vztrajno vleklo nazaj v dih, v gibanje, stik s svojim ritmom.
12. 12. 2025 | 07:43

