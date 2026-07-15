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SOJENJE

Babico je z nožem porezal po rami

Davidu Rovanu ponovno sodijo za napad na družino. Sklenila sta pogodbo o dosmrtnem preživljanju.
Leta 2017, ko so mu sodili prvič. FOTO: Dejan Javornik
Leta 2017, ko so mu sodili prvič. FOTO: Dejan Javornik
Jure Predanič
 15. 7. 2026 | 06:55
3:22
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Logatčan David Rovan je leta 2017, ko je na veliko užival prepovedane substance in pil alkohol, zaradi dogodkov iz mladosti preživljal težko življenjsko obdobje, je včeraj razlagal na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer ponovno presojajo o dogodku 27. maja tistega leta. Takrat se je po očitkih tožilstva namreč z nožem v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi »alkoholnega opoja in osebnostne deficitarnosti« spravil nad družinske člane. Pred tem naj bi namreč zaužil metadon, dva deci žganja in 12 piv. Najhuje jo je skupil stric, tožilstvo mu v tem delu očita poskus uboja, porezal pa je tudi mater in babico. Na prvem sojenju, ki se je končalo maja 2019, je bil obsojen na šest let in pet mesecev zapora. A je bila sodba kasneje razveljavljena v delu, ki se nanaša na strica, mamo in grožnje policistoma.

6 LET in pet mesecev zapora je dobil prvič.

Višje sodišče je sodbo potrdilo le v delu, ki se nanaša na babico, za kar je dobil osem mesecev zapora. A prav na babico, je v solzah sodnici Ireni Škulj Gradišar razlagal Rovan, je najbolj navezan, pri njej tudi živi in zanjo skrbi. Rovan, ki ima sicer še vedno težave, ki jih rešuje s predpisano terapijo in obiskovanjem psihiatra, je menda po mnenju osebne zdravnice zaradi teh težav nezaposljiv. Mu je pa kar zdravnica predlagala, naj poda vlogo, da bi postal babičin osebni asistent, kar je tudi storil. Rovan dneve večinoma preživlja z babico doma, po lastnih besedah je zaključil s slabo družbo in težavami. Pred leti je bil namreč že v več postopkih in tudi za zapahi, a so sodbe že izbrisane.

David Rovan se je vmes spremenil, je zatrdil na sodišču. FOTO: Jure Predanič
David Rovan se je vmes spremenil, je zatrdil na sodišču. FOTO: Jure Predanič

Kot je pojasnil, se dogodka ne spominja. Ve, da je prišel domov in od babice hotel pivo. Tožilstvo je v obtožnici opisalo, da ga ni uslišala, saj je bil pijan, in vnel se je spor, med katerim jo je porezal po rami. S kuhinjskim nožem z 18-centimetrskim rezilom je porezal tudi mater. K sreči sta bili lažje poškodovani. Nato se je lotil strica, ki je prihitel zaradi hrupa, in ga dvakrat zabodel v ramo, enkrat pa v desno stran prsi. Če mu ne bi uspelo izbiti noža, bi se lahko končalo drugače. Ko sta prihitela policista, ki sta ga vklenila, naj bi jima grozil, da bo šel po pištolo, ju ubil in nanju naščuval psa. Govoril naj bi tudi, da je bil že štirikrat obsojen ter da pozna ljudi v zaporu, ki bodo njiju in njune družinske člane »zrihtali«.

Rovan dneve večinoma preživlja z babico in je doma, po lastnih besedah pa je zaključil s slabo družbo.

Rovan je na sodišču med drugim dejal, da mu 91-letna babica pomeni vse na svetu in je zanj kot mati ter bi rad zanjo skrbel, zato sta sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Čeprav v isti hiši živita tudi mati in stric, so družinski odnosi zapleteni in je v celoti odvisna od njegove pomoči. Kot je zatrdil, se tudi z materjo in stricem razumejo dobro, čeprav je vmes na cerkniškem okrajnem sodišču potekal tudi postopek, kjer je bil sam oškodovanec, saj naj bi mu stric grozil s smrtjo. 

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