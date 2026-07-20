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PREPOVED PRIBLIŽEVANJA

Bale so se moža in očeta, a sodišče je odločilo: Vsak konflikt ni nasilje

Sodišče ne dvomi o neprimernem vedenju moškega, a žena in hčeri niso bile ogrožene.
Ženska je zapisala, da je redno popival ter bil nasilen in žaljiv. FOTO: Katarzynabialasiewicz Getty Images/istockphoto
Ženska je zapisala, da je redno popival ter bil nasilen in žaljiv. FOTO: Katarzynabialasiewicz Getty Images/istockphoto
Ju. P.
 20. 7. 2026 | 18:29
4:00
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Čeprav lahko v hiši, v kateri vladajo konflikti, življenje postane nevzdržno, pa vsak konflikt še ni nasilje, zaradi katerega bi morali nekomu izreči prepoved približevanja. Tako je višje sodišče, čeprav ni dvomilo o stiski ženske in njenih dveh polnoletnih hčera, trojici v sodbi pojasnilo, da so konflikti, ki so trajali kar dvajset let in vodijo v nevzdržnost skupnega bivanja, razlog za razvezo zakonske zveze, in ne za izrek zaščitnih ukrepov. Za resničnega pa se je pokazal tudi ugovor domnevnega nasilneža, da so predlagateljice zlorabile postopek za to, da bi ga vrgle iz skupne hiše in jo nemoteno uporabljale same.

Odpravljen ukrep

Čeprav so policisti možakarju prepovedali približevanje ženi in hčerama, je prvostopenjsko sodišče ocenilo, da ni razlogov za tak ukrep, in ga odpravilo. Ženska in hčeri so se na odločitev pritožile in zapisale, da sodišče ni upoštevalo, da je bil v preteklosti že kdaj fizično nasilen, v enem primeru konec lanskega leta je denimo doma razbijal in bil nasilen, večkrat je močno stiskal psa, po vrnitvi v hišo je razbil klubsko mizico in želel odtujeno ženo na silo poljubiti. Vse to po njihovem kaže na stopnjevanje psihičnega nasilja, ki je postalo nevzdržno, zaradi vsega pa jih je bilo strah.

Aktivno so sodelovale v zdrahah in prispevale k intenzivnosti teh.

Sodišče je sicer ugotovilo, da je bilo tega dne vedenje moškega neprimerno, niso pa bile ženske doma v podrejenem položaju, prav tako doma ni užival nikakršne avtoritete in se ga niso bale, temveč so aktivno sodelovale v konfliktih in s svojimi ravnanji tudi prispevale k njihovi intenzivnosti. Konflikti so po oceni sodišča torej razlog za razvezo. Možakar je skušal sam rešiti problem delitve skupnega premoženja in podal konkretno ponudbo, a jo je žena odločno zavrnila, nasprotne ponudbe pa ni podala niti se ni bila pripravljena pogovarjati o delitvi. »Navedeno jasno kaže, kdo je nad kom želel izvrševati nadvlado in da je izrabila postopek za zasledovanje svojih ekonomskih interesov,« je ocenilo sodišče.

Prepiri so skupno bivanje spremenili v nemogočo situacijo.
Prepiri so skupno bivanje spremenili v nemogočo situacijo.
Sodišče je torej sklenilo, da so bili prepiri del redne družinske dinamike in da je neprimerno, nesocialno ravnanje moškega pod vplivom alkohola v izpostavljenih dogodkih pri domačih sicer povzročilo stisko, sram, razočaranje, psihično napetost, ni pa verjetno izkazano, da bi bile v podrejenem položaju, da bi se ga bale in da bi jih ogrožal. Žena je tudi višje sodnike skušala prepričati, da so se domnevnega nasilneža vse tri bale, in kot neutemeljeno označila ugotovitev sodišča, da je tudi sama aktivno sodelovala v prepirih. Zapisala je, da je na tedenski ravni alkoholiziran ter v takem stanju nasilen in žaljiv, zato nikoli ne vedo, v kaj se bo sprevrglo njegovo ravnanje, saj je bil do ljudi menda že nasilen. »Trenutek, ko bi bil fizično nasilen do predlagateljic, je bil zanje vedno mogoč. Kombinacija alkohola, psihičnih težav in ljubosumja že sama po sebi nakazuje visoko tveganje za nasilje v družini,« so med drugim v pritožbi zapisali pooblaščenci trojice.

20 LET že v družinski hiši vladajo konflikti.

Posebej je omenila dogajanje na dopustih v Egiptu in Turčiji, kjer je sodišče menda spregledalo, da je prva predlagateljica kljub zmerjanju, žaljenju in poniževanju sicer ves čas živela z nasprotnim udeležencem, se trudila po lastnih besedah gasiti požare, a se hkrati bala izbruha vulkana. »Skupno dopustovanje še ne pomeni, da ni bila v podrejenem položaju in da ni bilo psihičnega nasilja. Kljub njenemu trudu je nasprotni udeleženec na dopustu metal krožnike po tleh, se drl nanjo in jo obtožil, da jo je videl 'fukat s črnci', zaradi česar si eno noč ni upala spati v bungalovu,« so zapisali. A višjih sodnikov ni prepričala, rešitev pa bo tako očitno morala poiskati v razvezi in delitvi premoženja.

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