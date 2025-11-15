Bali so se za svoja življenja: 38-letni nasilnež grozil s puško

Novomeška policijska uprava poroča o nasilnem dogodku, ki se je v Metliki zgodil v četrtek, a se k sreči ni končal tragično.

Policisti policijske postaje Metlika so zaščitili žrtve nasilja v družini in 38-letnemu nasilnežu odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli zračno puško, s katero je grozil.

»Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtev, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu bodo obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa,« so sporočili s PU Novo mesto.