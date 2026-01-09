Balkanci ropali po Obali

VEČ OBOROŽENIH ROPOV

Koprski kriminalisti preiskali več oboroženih ropov iz poletja 2024. Trojico tujih državljanov so kazensko ovadili tožilstvu.

Koprski kriminalisti so uspešno zaključili dlje trajajoče, intenzivne in zahtevne preiskave več oboroženih ropov v letu 2024. Za tri kazniva dejanja so kazensko ovadili tri osumljence: 60-letnega državljana Hrvaške, 49-letnega državljana Srbije ter dve leti mlajšega državljana Srbije in Severne Makedonije. Enaindvajsetega junija 2024 je bila tarča roparjev koprska menjalnica Maki na Pristaniški ulici 11. Takrat je starejši moški, suhe postave, oblečen v oblačila različnih barv, delavki menjalnice zagrozil s predmetom – po videzu pištolo – ukradel pa je več kot 1000 evrov. Dejanj sumijo ...