Balkonska vrata niso zdržala: vlomilec odnesel dragocenosti

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 21. ure obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Kranja. Neznani storilec je v notranjost vstopil skozi balkonska vrata, ki jih je nasilno odprl, nato pa si prilastil nakit in druge predmete.

Policisti o kaznivem dejanju še zbirajo obvestila. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, je sporočil Roland Brajič s Policijske uprave Kranj.

Kako se zaščititi pred vlomilci?

Policija svetuje, da stanovalci poskrbijo za ustrezno zaščito svojega doma. Vrata in okna naj bodo vedno zaklenjena, tudi če se od doma odpravijo le za kratek čas. Posebno pozornost je treba nameniti balkonskim vratom in oknom, ki so lahko ena od vstopnih točk za vlomilce.

Priporočljiva je namestitev kakovostnih ključavnic, dodatnih varoval, alarmnih naprav in drugih oblik tehničnega varovanja. Dragocenosti, kot so nakit, ure in drugi vrednejši predmeti, je smiselno hraniti na varnem mestu, najbolje v sefu.

Policija svetuje tudi, da lastniki dragocene predmete fotografirajo in si zabeležijo njihove posebnosti. Tako lahko v primeru tatvine policistom olajšajo prepoznavanje in iskanje ukradenih predmetov.

Če ob prihodu domov opazite znake vloma, ne vstopajte v objekt in se ničesar ne dotikajte. Storilec je lahko še vedno v notranjosti, s poseganjem v prostor pa lahko uničite morebitne sledi. Umaknite se na varno in pokličite policijo na številko 113.