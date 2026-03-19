Bankomat pri trgovini v Turnišču razstrelili navsezgodaj (FOTO)

PRI TRGOVINI V TURNIŠČU

V Turnišču je eksplozija naredila večjo premoženjsko škodo.

V Turnišču, le nekaj sto metrov od pomurske avtoceste Lendava–Maribor, je včeraj okoli 4. ure zjutraj mnoge iz spanca vrgel glasen pok. Pri trgovini Jager so nepridipravi razstrelili bančni avtomat. Ta je povsem uničen, pri tem je nastala večja premoženjska škoda na objektu trgovskega centra. Dele bankomata, stene in vrat trgovine je odneslo 10 metrov daleč po bližnjem parkirišču. Takoj so prihiteli policisti, kriminalisti, forenziki in varnostniki, a storilcem je uspelo pobegniti. »Policisti smo bili danes ob 4.10 obveščeni, da je pri trgovini v Turnišču prišlo do močnega poka. Na kraju ...