KAZEN RAZVELJAVLJENA

Bazenarja rešil povedni naklon

Alešu Zupančiču zaradi predhodnih sodb kršena pravica do nepristranskega sojenja. Strah ga je bilo, da ima sodnik že ustvarjeno mnenje o njegovi krivdi.
Alešu Zupančiču morajo soditi znova. FOTO: Leon Vidic
Alešu Zupančiču morajo soditi znova. FOTO: Leon Vidic
Aleksander Brudar
 9. 2. 2026 | 09:05
3:39
A+A-
Povedni, in ne pogojni glagolski naklon, ki ga je v sodbah zoper kriminalnim sodelavcem Aleša Zupančiča, znanega tudi pod vzdevkom Bazenar, uporabljal ljubljanski okrožni sodnik Srečko Škerbec, je bil za vrhovne sodnike že dovolj, da so Zupančiču razveljavili 12 let dolgo zaporno kazen. Tožilstvo mu je očitalo, da je bil vodja hudodelske združbe, ki naj bi se ob koncu prejšnjega desetletja na veliko ukvarjala s preprodajo droge. Tudi zaradi uspešnega vdora v njegova dva mobilna telefona, v katerem so odkrili bogato slikovno gradivo, je bil januarja 2023 obsojen na 12 let in pol zapora. K tej ...

