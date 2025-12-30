Beg pred policisti se ni dobro končal

Ko so policisti med prazniki, na božič, na območju Dobruške vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika citroëna C3, je kršitelj odbrzel naprej. Ko so mu poskušali preprečiti nadaljnjo vožnjo, je namerno trčil v službeno vozilo in zapeljal proti Čadražam, a je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Policisti so na kraju dogodka prijeli voznika, ki je poskušal peš pobegniti, in dva sopotnika. Trojico so obvladali s prisilnimi sredstvi; 33-letnik je vozil pijan (1,6 g/kg) in brez vozniškega dovoljenja. Pridržali so ga in mu zasegli avto, sledijo sankcije.

V noči na 28. december je policiste zaposloval 27-letnik, ki je na območju Dobruške vasi in Hudej ogrožal udeležence v prometu in trčil v ograjo. Voznika BMW X3 so izsledili. Tudi on je zbežal, a izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v potok. Zoper voznika in 25-letnega sopotnika so uporabili prisilna sredstva in ju obvladali. Pijanega 27-letnika (1,33 g/kg), ki je vozil brez vozniške, so pridržali. Poskrbeli so tudi za psa, ki sta ga imela v vozilu, in zasegli več nabojev in novo motorno žago, za katero nista znala pojasniti izvora. Zasegli so BMW, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Prislužil si je za 3060 evrov globe, za kršitev javnega reda in miru so izdali plačilni nalog tudi sopotniku.