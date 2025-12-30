  • Delo d.o.o.
INTERVENCIJI

Beg pred policisti se ni dobro končal

Dvakrat so morali posredovati na območju Dobruške vasi. Pijana voznika avtov sta obakrat poskušala zbežati.
Oba cestna divjaka so ujeli. FOTO: Tadej Regent
Oba cestna divjaka so ujeli. FOTO: Tadej Regent
Ju. P.
 30. 12. 2025 | 05:45
1:42
A+A-

Ko so policisti med prazniki, na božič, na območju Dobruške vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika citroëna C3, je kršitelj odbrzel naprej. Ko so mu poskušali preprečiti nadaljnjo vožnjo, je namerno trčil v službeno vozilo in zapeljal proti Čadražam, a je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Policisti so na kraju dogodka prijeli voznika, ki je poskušal peš pobegniti, in dva sopotnika. Trojico so obvladali s prisilnimi sredstvi; 33-letnik je vozil pijan (1,6 g/kg) in brez vozniškega dovoljenja. Pridržali so ga in mu zasegli avto, sledijo sankcije.

V noči na 28. december je policiste zaposloval 27-letnik, ki je na območju Dobruške vasi in Hudej ogrožal udeležence v prometu in trčil v ograjo. Voznika BMW X3 so izsledili. Tudi on je zbežal, a izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v potok. Zoper voznika in 25-letnega sopotnika so uporabili prisilna sredstva in ju obvladali. Pijanega 27-letnika (1,33 g/kg), ki je vozil brez vozniške, so pridržali. Poskrbeli so tudi za psa, ki sta ga imela v vozilu, in zasegli več nabojev in novo motorno žago, za katero nista znala pojasniti izvora. Zasegli so BMW, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Prislužil si je za 3060 evrov globe, za kršitev javnega reda in miru so izdali plačilni nalog tudi sopotniku.

05:30
Premium
Novice  |  Slovenija
VARNOST PONOČI

Brez nočnih dežurstev v policiji, oglasili so se v sindikatu

Zgodilo naj bi se še na nekaterih policijskih postajah. Sindikat opozarja, da to nikakor ni v korist občanov.
Simona Fajfar30. 12. 2025 | 05:30
05:15
Premium
Novice  |  Slovenija
SIPIJADA

Ko burja ščipa prste, sipe prijemajo (FOTO)

Zima je čas, ko se ribiči še bolj zanesejo drug na drugega. Sipijada je dogodek, na katerem lovijo izključno glavonožce.
Janez Mužič30. 12. 2025 | 05:15
05:04
Premium
Bulvar  |  Glasba in film
CAPRISOV BOŽIČNI KONCERT

Rockerski večer na slovenski obali navdušil (FOTO)

V areni Bonifika so se zbrali legende, nove zvezde in domači povratniki.
Mojca Marot30. 12. 2025 | 05:04
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOBIL KAZEN

Mati ji ni verjela, da jo očim zlorablja, bolečo zgodbo deklica dolgo trpela v tišini

Nad nemočno pastorko se je spravljal zlasti, ko sta bila mlajša otroka v vrtcu. Po več letih se je žrtev opogumila in prijavila gnusna početja.
Moni Černe30. 12. 2025 | 05:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Božiček in dedek Mraz

O kupovanju.
Marko Kočevar29. 12. 2025 | 22:45

