  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONČALA V BREŽINI OB CESTI

Beli prah voznici zameglil pogled, reagirala je v afektu

22-letnik obsojen na pogojno, ker je med vožnjo skozi okno avtomobila sprožil gasilni aparat.
Potegavščina z gasilnim aparatom bi se lahko končala tudi s precej hujšimi posledicami (simbolična fotografija). FOTO: Getty Images
Potegavščina z gasilnim aparatom bi se lahko končala tudi s precej hujšimi posledicami (simbolična fotografija). FOTO: Getty Images
Tanja Jakše Gazvoda
 1. 3. 2026 | 07:02
3:04
A+A-
»Bila je mladostna nepremišljenost, napaka, ki je nikoli več ne bom storil in jo obžalujem. Tudi škodo bom poplačal,« je na sodišču dejal mladenič iz Posavja, ki je moral sesti na zatožno klop zaradi očitkov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Zaveda se, da bi se lahko razposajenost prijateljev končala precej slabše, kot se je, nič hudega sluteča voznica je namreč z osebnim avtom končala v brežini ob cesti, nastradala pa je le pločevina. Zgodilo se je pred slabima dvema letoma. Bilo je 26. maja 2024 dopoldne, ko se je družba razposajenih fantov z osebnim avtom peljala po cesti ...

Več iz teme

Posavjesojenjesodiščeprometna nesrečakazenSlovenijaprometsodbapogojna kazenbeli prah
ZADNJE NOVICE
08:35
Novice  |  Slovenija
NJEGOVA STRAST SO EKSOTIČNI MATERIALI

To je Dan, kovač samouk, ki je fen za lase zamenjal za nakovalo (FOTO)

Dan Pečnik, kovač samouk, v svoji delavnici oživlja obrt, ki je bila pri nas tako rekoč že na robu izumrtja. Njegovi unikatni izdelki so našli lastnike že na skorajda vseh celinah.
Mitja Felc1. 3. 2026 | 08:35
08:06
Razno
MUZEJ ROMANTIČNEGA ŽIVLJENJA

Ideja za izlet: povabilo na zmenek z muzejem (FOTO)

S tehnikami iz 19. stoletja Muzeju romantičnega življenja vrnili prvotno podobo. Leta 2023 so našteli več kot 230.000 obiskovalcev.
1. 3. 2026 | 08:06
08:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Grozljiva nesreča pri Grosuplju: štirikolesnik se je prevrnil, pešec v smrtni nevarnosti

olicisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.
1. 3. 2026 | 08:06
07:45
Novice  |  Svet
IRANSKI MEDIJI

Ubiti hči, zet in vnuk ajatole. Trump: Bombardirali bomo, dokler ne bo miru!

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zjutraj po srednjeevropskem času objavil, da je iranski vodja ajatola Mohamed Hamenej mrtev in Irance pozval naj si povrnejo državo. Obenem pa je napovedal, da se bodo močni in natančni napadi nadaljevali dokler ne bo miru na Bližnjem vzhodu in na svetu
1. 3. 2026 | 07:45
07:35
Šport  |  Tekme
NBA

Luka Dončić rojstni dan obeležil z zmago v San Franciscu (VIDEO)

»Šli bomo tekmo za tekmo, ampak kemija bo rasla. Mislim, da je bila današnja tekma ena najboljših tekem, ki smo jih odigrali skupaj.«
1. 3. 2026 | 07:35
07:33
Lifestyle  |  Polet
HOLESTEROL POD NADZOROM

Zdravniki soglasni, katero živilo najbolj znižuje slab holesterol

V boju proti povišanemu holesterolu lahko zmagamo na čisto preprost način.
Miroslav Cvjetičanin1. 3. 2026 | 07:33

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki