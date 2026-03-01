Beli prah voznici zameglil pogled, reagirala je v afektu

KONČALA V BREŽINI OB CESTI

22-letnik obsojen na pogojno, ker je med vožnjo skozi okno avtomobila sprožil gasilni aparat.

»Bila je mladostna nepremišljenost, napaka, ki je nikoli več ne bom storil in jo obžalujem. Tudi škodo bom poplačal,« je na sodišču dejal mladenič iz Posavja, ki je moral sesti na zatožno klop zaradi očitkov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Zaveda se, da bi se lahko razposajenost prijateljev končala precej slabše, kot se je, nič hudega sluteča voznica je namreč z osebnim avtom končala v brežini ob cesti, nastradala pa je le pločevina. Zgodilo se je pred slabima dvema letoma. Bilo je 26. maja 2024 dopoldne, ko se je družba razposajenih fantov z osebnim avtom peljala po cesti ...