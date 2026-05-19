Belokranjca zapustila štiriletnega otroka, mati socialno pomoč zapravila

TEŽKO OTROŠTVO

Zanemarjala sta sina in z njim surovo ravnala.

Belokranjec je pred kratkim dopolnil 17 let. Zgodba o njegovem težkem otroštvu in zgodnji mladosti ter o njegovih starših, ki si ne zaslužijo tega naziva, morda ne bi nikoli prišla na ušesa pristojnih, če se 17. januarja 2023 pred njegovimi očmi ne bi zgodila tragedija. Kar 128 neopravičenih ur »Ob 17.39 je na Semiški cesti v Črnomlju vlak do smrti povozil osebo. Gasilci PGD Črnomelj so razsvetljevali kraj nesreče in pomagali reševalcem ter policistom,« je tistega dne poročala uprava za zaščito in reševanje. Travmatičnemu dogodku na železnici je bil torej priča tedaj 13-letni fantič, zato so ...