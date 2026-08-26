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Belokranjka Maja v zapor zaradi umetnih nohtov

Mladi mamici za roparsko tatvino leto dni zapora.
Maja Muratović je priznala tatvino, a trdila, da ni odrinila varnostnika. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Maja Muratović je priznala tatvino, a trdila, da ni odrinila varnostnika. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 26. 8. 2026 | 08:41
3:28
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Čeprav je hotela 25-letna Belokranjka Maja Muratović iz romskega naselja Lokve v občini Črnomelj tričlanski senat novomeškega okrožnega sodišča prepričati, da tatvina umetnih nohtov, vrednih vsega tri evre, ni bila nič posebnega, ter da ji je varnostnik v črnomaljski trgovini Tedi občasno celo dovolil, da si brez plačila nabere kaj zase, ni bila uspešna. Po kar devetih pravnomočnih sodbah, večinoma je šlo za tatvine, kazni pa pogojne in delo v splošno korist, je zdaj dovolj – za leto dni bo morala za zapahe. Seveda če bo sodba obveljala.

Mamica dveh otrok, starih 6 in 8 let, je morala stopiti pred roko pravice, ker je pred tremi leti v Tediju ukradla tri pakete umetnih nohtov. Skupna vrednost ukradenega je bila vsega tri evre, a ker je bila nasilna do varnostnika in mu je tudi grozila, je dejanje opredeljeno kot roparska tatvina, za kar kazenski zakonik predvideva od 1 do 10 let zapora. Maja je priznala, da je kradla, ne pa, da bi grozila varnostniku in da bi ga grobo odrinila. Trdila je, da je bil do nje nasilen varnostnik: »On mi je roke zvil in je bil nasilen do mene, hotel me je odpeljati v skladišče. Ampak sem se mu iztrgala in pobegnila. Iz strahu sem pobegnila. Malo sem bila agresivna do njega, ker je bil tudi on do mene, pa svoje sem mu povedala.« Menda je kričala, da »ga imajo Romi poln kurac, da ga bodo dobili in pretepli«.

Po kar devetih pravnomočnih sodbah, večinoma je šlo za tatvine, kazni pa pogojne in delo v splošno korist, bo morala za leto dni za zapahe.

Tistega dne je trgovino obiskala s prijateljico Neno Grm, ki je tudi pričala na sodišču, a njena izpoved obdolženki ni kaj dosti pomagala, saj je kolegica povedala, da je šla že prej iz trgovine in da ni nič videla, kaj se je dogajalo po tatvini. Sta pa bila bolj prepričljiva varnostnik in policist, ta je v trgovino prišel po klicu varnostnika, ki je prijavil dogajanje med prodajnimi policami. Varnostnik je tistega dne dekleti opazoval od zunaj skozi izložbo, ko je delal obhod. Videl je, da je ena nekaj spravila pod bundo. Šel je notri in jo pozval, naj vrne, kar je ukradla, a tega ni hotela storiti. Zato jo je povabil na površinski pregled v skladišče, kar je zavrnila. Potem ji je naročil, naj počaka, da bo poklical policiste, takrat pa ga je odrinila, da ga je zasukalo za 90 stopinj. Moč odriva, zaradi katerega ni padel, je ocenil z oceno 7 do 8 od 10, je pa za neresne ocenil Majine navedbe, da ji je kdaj dovolil, naj kaj vzame.

Tatica je potem pobegnila, a je kmalu v trgovino prihrumel njen partner Nikolaj Jurajevčič. Policist se je na sodišču spomnil, da je takrat, ko je že delal zapisnik, Jurajevčič na agresiven način zahteval varnostnika, ker da nima kaj njegove ženske zasledovati po trgovini in ji odrejati pridržanje. Tričlanski senat, ki mu je predsedovala sodnica Maja Luzar Beg, je Muratovićevo, ki prejema socialno pomoč in otroške dodatke, obsodil na eno leto zaporne kazni, toliko kot je predlagala tožilka Renata Brodarič Trentelj. Na sojenju ni bilo govora o alternativnem prestajanju zaporne kazni, o delu v splošno korist, še vedno pa lahko zaprosi za tak način prestajanja kazni zapora. 

Ukradla je tri pakete umetnih nohtov, vrednih vsega tri evre. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Ukradla je tri pakete umetnih nohtov, vrednih vsega tri evre. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

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