ODŠKODNINSKA TOŽBA

Beno se je izdajal za poštarja in poskušal ubiti znanca, ta zdaj zahteva astronomsko odškodnino

Beno Krajšek, ki je z nožem in sekiro napadel Postojnčana, je že na prostosti.
Brutalno se ga je lotil v stanovanju v Kettejevi ulici v Postojni. FOTO: Moni Černe
Brutalno se ga je lotil v stanovanju v Kettejevi ulici v Postojni. FOTO: Moni Černe
Moni Černe
 13. 1. 2026 | 06:50
4:25
A+A-
Lažni poštar, ki je 20. decembra 2019 z nožem, sekiro in solzivcem brutalno napadel svojega znanca na njegovem domu, je na prostosti. Beno Krajšek iz Nove vasi pri Postojni je bil zaradi poskusa uboja Postojnčana Tomaža Čamdžića pravnomočno obsojen na šest let zapora in pol, na pogojni svobodi pa je že od začetka junija 2024. V sredo se je v spremstvu odvetnika Luke Skvarče znova pojavil na Okrožnem sodišču v Kopru, saj je Čamdžić zoper njega vložil odškodninsko tožbo zaradi brutalnega napada. Od Krajška zahteva 83.274,92 evra odškodnine ter dosmrtno mesečno rento v višini 253,56 evra s ...

ZADNJE NOVICE
07:42
Bulvar  |  Glasba in film
LETOS MNOGO NOVOSTI

Po osmih letih Bruno Mars z novim albumom

Izid novih stvaritev napovedujejo tudi Madonna, McCartney, Harry Styles in Lana Del Rey.
13. 1. 2026 | 07:42
07:38
Bulvar  |  Domači trači
VIKEND GNEČA

Nedeljsko smučanje na Pohorju razjezilo vplivnico: »Nikoli več«

Slovenska vplivnica Klara Kralj je po nedeljskem obisku Pohorja razburjeno opisala dve uri čakanja in dolge kolone.
13. 1. 2026 | 07:38
07:37
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Opozicija razdeljena: Kordiš zahteva socialno pravičnost, Logar pa delujočo državo

Razprava o zdravstvu, plačah in vlogi oblasti je razgalila globoke ideološke razlike ter različne predstave o tem, kam naj se usmeri država.
Kaja Grozina13. 1. 2026 | 07:37
07:29
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OPOZORILO NIJZ

Nevarna barvila: najpogosteje jih najdemo v teh živilih

Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, naj bo v prehrani čim manj živil, ki vsebujejo barvila.
13. 1. 2026 | 07:29
07:22
Bulvar  |  Glasba in film
UMIRJENA PESEM

Hannah Leah Mancini s protistrupom sovraštvu

Ameriška pevka, ki že vrsto let ustvarja v Sloveniji, je izdala novo pesem.
13. 1. 2026 | 07:22
07:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V FRANCIJI

Našli zbirko ukradenih umetnin: kupci so bili preiskovalci pod krinko

Zaradi vpletenosti v tatvine sodijo deseterici.
13. 1. 2026 | 07:11

Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 13:26
