Beno se je izdajal za poštarja in poskušal ubiti znanca, ta zdaj zahteva astronomsko odškodnino

ODŠKODNINSKA TOŽBA

Beno Krajšek, ki je z nožem in sekiro napadel Postojnčana, je že na prostosti.

Lažni poštar, ki je 20. decembra 2019 z nožem, sekiro in solzivcem brutalno napadel svojega znanca na njegovem domu, je na prostosti. Beno Krajšek iz Nove vasi pri Postojni je bil zaradi poskusa uboja Postojnčana Tomaža Čamdžića pravnomočno obsojen na šest let zapora in pol, na pogojni svobodi pa je že od začetka junija 2024. V sredo se je v spremstvu odvetnika Luke Skvarče znova pojavil na Okrožnem sodišču v Kopru, saj je Čamdžić zoper njega vložil odškodninsko tožbo zaradi brutalnega napada. Od Krajška zahteva 83.274,92 evra odškodnine ter dosmrtno mesečno rento v višini 253,56 evra s ...