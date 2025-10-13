Besni Koprčan! Pasjo uto vlekel na cesto, potem je sledil incident

Policisti Policijske uprave Koper so bili v petek ob 19.21 obveščeni o nenavadni kršitvi javnega reda in miru v Žusterni. Na kraju dogodka so ugotovili, da je 44-letni Koprčan z dvorišča stanovanjske hiše na cesto povlekel pasjo uto skupaj z ograjo in s tem oviral promet.

Ko se je mimo pripeljal osebni avtomobil in zaradi ovire ustavil, je moški nenadoma skočil pred vozilo ter začel udarjati po njegovih vratih. Policisti so hitro posredovali in zoper kršitelja ukrepali po zakonu.

Za svoje ravnanje je prejel plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in mira.