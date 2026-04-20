Bežal pred nadzorniki Darsa, ustavili so ga šele policisti

Nadzorniki Darsa so minuli konec tedna na avtocesti poskušali ustaviti osebni avto, a voznik njihovih signalov ni ustavil, še več, močneje je stopil na plin in jim zbežal proti Postojni. Tam je zapustil avtocesto in peljal proti Matenji vasi, kjer so ga ustavili policisti, ki za varnost skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Koper. »Na vozilu so bile nameščene registrske tablice, ki temu vozilu ne pripadajo, 27-letni voznik pa nima veljavnega vozniškega dovoljenja,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec, ki je dodala, da so vozniku policisti avto zasegli, zoper njega bodo podali tudi obdolžilni predlog.

Kakšna sankcija bo 27-letnika doletela, tako še ni znano, a že zgolj vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja ga lahko stane okrog 500 evrov, veliko več, v primeru, da je moški vozil v času, ko so mu vozniško dovoljenje odvzeli policisti in mu prepovedali vožnjo. V tem primeru je kazen okrog tisočaka, kršitelj pa obenem dobi še 18 kazenskih točk. Pri tem velja izpostaviti še vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem. Mnogim se namreč zgodi, da prepozno opazijo, da bi morali veljavnost dovoljenja podaljšati, pa jih ravno v tem času morda ustavijo možje v modrem. V tem primeru je globa sicer bistveno nižja - okrog 40 evrov.