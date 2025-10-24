Bežigrajski policisti aretirali Bosanca (40). To je počel od junija do oktobra

Policisti Policijske postaje Ljubljana Bežigrad so odvzeli prostost 40-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine, ki je utemeljeno osumljen več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.

Ljubljanski policisti so obravnavali 12 tatvin, 2 vloma in primer poškodovanja tuje stvari.

Preiskujejo, ali je vpleten še v druga podobna kazniva dejanja

Kazniva dejanja naj bi izvrševal od junija do oktobra 2025 na območju Ljubljane.

Po zaključeni kriminalistični preiskavi so ga policisti s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper osumljenega odredil pripor. Kriminalistična preiskava se nadaljuje z zbiranjem obvestil o morebitni vpletenosti osumljenega v druga podobna kazniva dejanja.