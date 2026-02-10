Prava drame se je dopoldne dogajala v Ljubljani na območju Slovenske ceste. Kot navaja 24ur.com so policisti V cnentru prestolnice obravnavali moškega (36), ki je razkazoval nož.

Nikomur menda ni grozil

Tako naj bi oseba naj bi razkazovala nož, so sporočili iz PU Ljubljana. »Na podlagi podanega opisa je bil izsleden moški, po do sedaj zbranih obvestilih je 36-letni državljan Slovenije iz prodajalne odtujil artikle ter kršil javni red in mir ter pri tem vidno razkazoval nož, s čimer je povzročil prestrašenost ljudi v okolici. Pri tem je potrebno poudariti, da po sedaj znanih podatkih z nožem ni nikomur grozil ali ga napadel,« so še zapisali.

Bil je vidno pod vplivom alkohola in drog

Policisti so z osebo že začeli policijski postopek, a moški ni upošteval ukazov policistov. Zato so policisti morali uporabiti prisilna sredstva, zasegli so mu nevarne predmete in mu odredili pridržanje.