Bivši mož Urške Čepin (spet) pred sodnikom: švercal jahte in mastno služil, nato so ga ujeli

Dobrih deset let po sodni preiskavi, ki je bila uvedena proti deveterici osumljenih, se je zadnji oktobrski ponedeljek na koprskem sodišču le nadaljevala sodna obravnava zoper šesterico, med katerimi izstopata dve imeni, in sicer Rok Furlan in Aleš Čepin. Furlan je propadli kralj betona (bil je celo glavni dobavitelj tega materiala za ljubljanski stadion Stožice). V javnosti se je to ime prvič pojavilo pred slabim desetletjem, ko se je ustrelil njegov poslovni partner Jure Grošelj, s katerim naj bi obvladovala kar precej slovenskih betonarn in kamnolomov. Tudi Čepin je podjetnik, nekoč se je pohvalil, da je v časih, ko je posel z avtomobili še cvetel, zaslužil pravo bogastvo, potem se je znašel na seznamu davčnih dolžnikov, povrhu pa ima še to smolo, da ga večina pozna le po tem, da je nekdanji mož starlete Urške Čepin.

Furlan in Čepin naj bi med letoma 2005 in 2007 ob pomoči sostorilcev, na današnji narok so vabljeni še Andrej Jeršič, Bojan Vodeb, Peter Oprešnik in Tomaž Vaš, uvozila šest superluksuznih in na stotisoče evrov vrednih plovil, skupna vrednost posla naj bi bila tri milijone in pol evrov, vendar pa naj bi na carinskem uradu v Kopru z lažnimi listinami dosegli, da so carini v prosti promet spustili ta plovila brez plačila DDV, s tem pa utajili za 634.443 evrov.

Sojenje zaradi zatajitve finančnih obveznosti in pomoči pri tem je bilo sicer januarja prekinjeno zaradi bolezni ene od zagovornic in odsotnost dvojice obtoženih, ker je od storitve kaznivih dejanj, ki jih omenjenim očitajo, minilo že dolgih 20 let, se lahko zdaj zgodi, da bodo prva kazniva dejanja zastarala. Na predobravnavnih narokih pred več kot petimi leti krivde za očitke tožilstva nihče od omenjenih ni priznal.