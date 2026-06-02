Bivši ženi se je maščeval s pornničem

SOJENJE

Med ločitvijo ga je poslal odvetnikom in hčeri. Ker ni šlo za javno objavo, je bil oproščen.

Čeprav je dejanje moškega, ki se je med ločitvijo svoji nekdanji ženi maščeval z montiranim posnetkom njunih seksualnih podvigov – poslal jih je njenima odvetnikoma in celo njeni hčeri –, nedvomno moralno zavržno, pa v njegovem ravnanju kljub temu ni znakov kaznivega dejanja, se glasi ugotovitev višjih sodnikov v Ljubljani. Moškega, ki je bil na prvi stopnji pred tem obsojen zaradi neupravičenega slikovnega snemanja, so tako oprostili. Maščevalnemu nekdanjemu možu oškodovanke so očitali, »da je omogočil tretjim osebam, da so se neposredno seznanile s slikovnimi posnetki drugega, za kar ta ...