Bivši župan čaka na poziv prestajanja zaporne kazni

NA SODIŠČU

Franc Šlihthuber izčrpal vsa pravna sredstva.

Vrhovno sodišče ni ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti v primeru pravnomočne zaporne kazni Francu Šlihthuberju, bivšemu županu Občine Gornji Petrovci. Prav tako so vrhovni sodniki odpravili odložitev izvršitve navedene sodbe, ki so jo sprejeli v okviru odločanja o Šlihthuberjevi zahtevi za varstvo zakonitosti, smo izvedeli iz neuradnih, a zanesljivih virov. Na okrožnem sodišču v Murski Soboti odločitve vrhovnih sodnikov niso potrdili, a niti zanikali, saj odločbe še niso vročili strankam v postopku. Potem ko je izčrpal vsa pravna sredstva, bivši župan torej lahko kmalu pričakuje poziv na ...