Blaž, »skrben oče in dober mož«, v dveh dneh napadel šest žensk

POLICIJI DVAKRAT UŠEL

Hrvat Blaž Markotić obtožen, da je na Obali nasilno ropal in vlamljal.

Po ulicah Izole je strah sejal serijski ropar, ki si je za tarče izbiral starejše ženske. Njegov način delovanja je bil vedno enak: v ozkih ulicah starega mestnega jedra se je žrtvam približal od zadaj, jih napadel in z ramen na silo iztrgal torbic0, nato pa pobegnil z ukradenim denarjem. Napadalec je bil zelo grob, oškodovanke je med ropom udaril, nekatere podrl na tla. Eno izmed žrtev je vlekel po ulici kar šest metrov, dokler se ni pas torbice strgal in je s plenom zbežal. V pičlih dveh dneh je sredi belega dne napadel kar šest žensk. Zatem naj bi zagrešil še vlom v gostinski lokal in ...