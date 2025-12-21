Bliža se sodba za umor Slovenca

PREPIR IN STRELI

Z zaslišanjem prič nadaljevanje procesa proti srbski policistki Kristini K.

Kar nekaj let je bila skrivnost, kaj se je zgodilo s Tomažem Kostelnikom, ki ga je imela slovenska policija prijavljenega kot pogrešano osebo. Potem pa so lani srbski policisti dobili namig, da jih v sadovnjaku na Monoštorski poti v Somborju čaka nekaj, kar bo razvozlalo skrivnost Slovenčevega izginotja. Konec julija 2024 so izkopali njegovo truplo, izkazalo pa se je, da je bil usmrčen s streli iz pištole. Preiskava je dala šokantne izsledke, izkazalo se je namreč, da je bil umorjen že leta 2019. Kmalu so prijeli odgovorna za njegovo smrt. Na zatožni klopi višjega sodišča v Somborju zdaj ...