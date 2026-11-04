Bližnje srečanje na cesti Idrija–Godovič! Trčila v medveda, ta je po nesreči pobegnil v gozd

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Voznica je v večernih urah na območju Zale na Idrijskem z avtomobilom trčila v medveda, ki je nenadoma skočil na cesto. Žival je po trčenju pobegnila, na avtomobilu pa je nastala večja materialna škoda. Do nesreče je prišlo v torek, 3. novembra, ob 19.27, ko je voznica vozila po glavni cesti iz Idrije proti Godoviču. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je v levem nepreglednem ovinku, kjer cesta poteka navkreber, s strme brežine na levi strani nenadoma pred vozilo skočil medved.
Voznica je s prednjim delom avtomobila trčila vanj. Medved je po trčenju pobegnil v neznano smer. Na vozilu je nastala večja materialna škoda. Policisti Policijske postaje Idrija so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.
Policisti voznikom svetujejo dodatno previdnost pri vožnji skozi gozdnata območja, zlasti v večernih in nočnih urah. Hitrost naj prilagodijo razmeram na cesti in pozorno spremljajo dogajanje ob cestišču, saj lahko divjad nenadoma skoči na vozišče.
Kot je še sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica, je v takšnih okoliščinah potrebna posebna previdnost.