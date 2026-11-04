Bližnje srečanje na cesti Idrija–Godovič! Trčila v medveda, ta je po nesreči pobegnil v gozd

Voznica je v večernih urah na območju Zale na Idrijskem z avtomobilom trčila v medveda, ki je nenadoma skočil na cesto. Žival je po trčenju pobegnila, na avtomobilu pa je nastala večja materialna škoda. Do nesreče je prišlo v torek, 3. novembra, ob 19.27, ko je voznica vozila po glavni cesti iz Idrije proti Godoviču. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je v levem nepreglednem ovinku, kjer cesta poteka navkreber, s strme brežine na levi strani nenadoma pred vozilo skočil medved.

Voznica je s prednjim delom avtomobila trčila vanj. Medved je po trčenju pobegnil v neznano smer. Na vozilu je nastala večja materialna škoda. Policisti Policijske postaje Idrija so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.

Policija opozarja na previdnost

Policisti voznikom svetujejo dodatno previdnost pri vožnji skozi gozdnata območja, zlasti v večernih in nočnih urah. Hitrost naj prilagodijo razmeram na cesti in pozorno spremljajo dogajanje ob cestišču, saj lahko divjad nenadoma skoči na vozišče.

Če voznik opazi žival ob cesti ali na njej, naj varno zmanjša hitrost, vendar se mora izogibati sunkovitemu zavijanju, saj lahko tako povzroči prometno nesrečo. Pozoren naj bo tudi na možnost, da se v bližini zadržujejo druge živali.

Če kljub previdnosti pride do trčenja z divjadjo, je treba vozilo ustaviti na varnem mestu ter poskrbeti za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.

Poškodovane ali poginule živali se ne dotikajte in je ne odnašajte s kraja nesreče. O dogodku obvestite pristojne službe na številko 112 ali policijo na interventno številko 113.

Kot je še sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica, je v takšnih okoliščinah potrebna posebna previdnost.