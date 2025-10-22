Bo Nejc kaznovan za prijateljevo smrt na izletu?

KONČANA ODŠKODNINSKA PRAVDA

Končana odškodninska pravda družine pokojnega Jureta Ribnikarja proti Nejcu Kuharju. Odločitev kranjskega sodišča, ali jim po sinovi smrti pripada 43.000 evrov, še ni znana.

Na kranjskem sodišču se je končala ena najbolj nenavadnih odškodninskih pravd pri nas. Svojci pokojnega gorskega tekača, turnega smučarja, jadralnega padalca in kolesarja Jureta Ribnikarja iz Seničnega pri Tržiču po usodni nesreči v gorah od Nejca Kuharja, ki je bil z njim na turi, terjajo 43.000 evrov. Juretovi starši Janez in Mirjam Ribnikar ter sestra Saša Ribnikar so prepričani, da je Kuhar, alpinist in nekdanji državni reprezentant v turnem smučanju, njihovega 34-letnega sina oz. brata, ki je bil v gorah po njihovem mnenju neizkušen, zvabil na prezahtevno turo. Po njihovem mnenju je šlo ...