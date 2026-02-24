Bo smrtonosni požar Mercatorjevega skladišča ostal brez krivca?

SOJENJE

Mnenje izvedenke, ki je razbremenila Cirila Cerarja, ostaja v spisu. Tožilki Aniti Filipčič namreč ni uspelo niti s pritožbo na višje sodišče.

»Gori, vsi ven!« so zaslišali zaposleni v Mercatorjevih skladiščih zelenjave, sadja in mesa na Hladilniški poti v Zalogu 12. maja 2015 okoli poldneva. Požar je izbruhnil v hladilnici sadja in zelenjave in se hitro razširil po objektu. Gost črn dim je bil viden z več koncev prestolnice. Ko so gasilci ognjene zublje pogasili in je na delo stopila policija, so se počasi izrisale okoliščine. Mercator se je spomladi tistega leta odločil, da bi v hladilnici namestil nova vrata, saj je zaradi neprimernih PVC-vrat vdirala toplota in preprečevala učinkovito hlajenje. Dela so zaupali podjetju Ceko IN. ...