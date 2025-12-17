Bohinjski reševalci so med tuljenjem volkov našli mrtvega moškega (FOTO)

Slovenske gore so vzele že 50. življenje letos, kar je zelo žalosten rekord. Tokrat je v gorah nad Bohinjem umrl mladi ameriški pohodnik, ki se je v ponedeljek zjutraj sam odpravil proti Triglavu po poti čez Čiprje. To je pot, ki vodi iz doline Voje čez pobočja Uskovnice proti Toscu in nato do Vodnikovega doma na Velem polju. Ko se je za njim izgubila vsaka sled in se ni več oglašal na telefon, je njegovo dekle zaprosilo za pomoč. Poziv je gorske reševalce Gorske reševalne službe (GRS) Bohinj presenetil nekaj po deseti uri zvečer, ko so se mnogi že spravljali v posteljo. Kljub pozni uri so se nemudoma odpravili proti Uskovnici, od koder jih je signal pohodnikovega telefona vodil v strm in zelo zahteven teren v bližini planine Trstje.

Truplo mladega Američana so odnesli v dolino. FOTOgrafije: GRS Bohinj

»Kakšnih 200 metrov nižje se nam je zdelo, da slišimo zvok telefona, v resnici pa se je trop volkov zabaval s kdo bi vedel čim. Ob tej glasbeni spremljavi smo tavali levo, desno, dol in gor, dokler nismo pod drevjem zagledali ležeče moške postave. Takoj je bilo jasno, da mladeniču žal ne moremo več pomagati,« so bohinjski gorski reševalci zapisali na svojem profilu na Facebooku. Smrtno ponesrečenega so nato na nosilih z vrvno tehniko dvignili nazaj na pot ter ga v zgodnjih jutranjih urah na Uskovnici predali pogrebni službi. »Takšnih intervencij si nikakor ne želimo, a se žal z njimi srečamo vse večkrat,« so še zapisali in dodali, da vsaka takšna nesreča pusti globoke sledi, ne le pri svojcih, temveč tudi pri njih – gorskih reševalcih.

Nesreča je znova pokazala na neizprosnost gora in da ne dopuščajo napak. V tem času v visokogorju vlada prava zima, poti pa so zaledenele in zelo nevarne.