To je Bojan, ki je gojil konopljo in kradel elektriko

ČAKA GA ZAPOR

Bojan Vasić mora zato za skoraj 2 leti in pol v zapor. Soobtožena trojica še čaka na sojenje.

Po toči zvoniti je prepozno, bi lahko na kratko opisali včerajšnje neuslišane prošnje 41-letnega Srba Bojana Vasića. Četudi si je s tožilstvom izpogajal dve leti in štiri mesece enotnega zapora, je ljubljansko okrožno sodnico Dejano Fekonja prosil še za kakšen mesec ali dva manj. »Niti slučajno si ne zaslužite milejše kazni, kot jo je predlagala tožilka. To naj vam bo jasno,« mu je ta odgovorila po izreku sodbe. Ter da sam dobro ve, da sta bila na kar dveh lokacijah prava laboratorija za gojenje prepovedane droge konoplje. »Sami veste, koliko tega je bilo. Poleg ogromne količine konoplje, ...