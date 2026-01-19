  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DA NI KRIV, VZTRAJA ŠE DANES

Bojan na zatožni klopi zanikal, da je Vegradov bombaš

Bojan Poplaz znova na zatožni klopi, ker naj bi na vrata Vegrada nastavil eksplozivno telo.
Bojan Poplaz je po nemškem zaporu in turškem priporu znova pred celjskimi sodniki. FOTO: Mojca Marot

Bojan Poplaz je po nemškem zaporu in turškem priporu znova pred celjskimi sodniki. FOTO: Mojca Marot

Prvega septembra 2010 so na vratih uprave velenjskega Vegrada našli ročno bombo M75. FOTO: Gregor Katič

Prvega septembra 2010 so na vratih uprave velenjskega Vegrada našli ročno bombo M75. FOTO: Gregor Katič

V tistem času so zgodbe o izkoriščanju Vegradovih delavcev polnile naslovnice. FOTO: Jože Suhadolnik

V tistem času so zgodbe o izkoriščanju Vegradovih delavcev polnile naslovnice. FOTO: Jože Suhadolnik

Bojan Poplaz je po nemškem zaporu in turškem priporu znova pred celjskimi sodniki. FOTO: Mojca Marot
Prvega septembra 2010 so na vratih uprave velenjskega Vegrada našli ročno bombo M75. FOTO: Gregor Katič
V tistem času so zgodbe o izkoriščanju Vegradovih delavcev polnile naslovnice. FOTO: Jože Suhadolnik
Mojca Marot
 19. 1. 2026 | 15:05
A+A-

Na celjskem sodišču so po nekaj letih začeli znova soditi Bojanu Poplazu, bolj znanemu kot »Vegradovemu bombašu.« Takšen vzdevek se ga je prijel pred slabimi 15 leti, ko naj bi natanko 1. septembra 2010 na kljuko vhodnih vrat takratne poslovne stavbe Vegrada v Velenju, v zgodnjih jutranjih urah, obesil vrečko, v katero je bila zavita ročna bomba M75. Na srečo je eden od takratnih zaposlenih pravočasno opazil nevarnost in nemudoma poklical policiste in kriminaliste, ti pa so aktivirali bombne tehnike, da so eksplozivno sredstvo varno odstranili. Do eksplozije tako na srečo ni prišlo.

Kriminalisti so ugotovili, da naj bi bombo nastavil Poplaz, ovadili so ga, tožilstvo pa je zoper njega spisalo obtožnico. Sojenje se je začelo že po dveh letih, leta 2012, a je bilo prekinjeno, saj so Poplaza spomladi istega leta aretirali v Nemčiji, ker je oropal banko Sparkasse. Po prestani kazni so mu začeli ponovno soditi leta 2019, a je bilo znova prekinjeno. Poplaza so vmes aretirali v Turčiji zaradi tihotapljenja kisline, ki se uporablja za izdelavo drog, pred dobrimi štirinajstimi dnevi so ga izpustili iz pripora, zdaj pa je na prostosti.

Prvega septembra 2010 so na vratih uprave velenjskega Vegrada našli ročno bombo M75. FOTO: Gregor Katič
Prvega septembra 2010 so na vratih uprave velenjskega Vegrada našli ročno bombo M75. FOTO: Gregor Katič

Zagovornica Albina Vedenik je želela že osmič izprazniti kazenski spis.

Na sodišču je tožilec Gorazd Kacijančič ponovno prebral obtožnico, v kateri Poplazu očita, da je protipravno hranil in izdelal vojaško orožje, bombo M75, ter jo uporabil kot osnovo za izdelavo zažigalne naprave, ki jo je vstavil v kozarec, okoli pa napeljal ribiško najlonsko vrvico. Če bi se ta pretrgala, bi eksplodirala. Očital mu je nedovoljeno uporabo orožja in povzročitev splošne nevarnosti, saj je bilo ogroženo življenje več ljudi. Poplazova zagovornica odvetnica Albina Vedenik je v spis dan pred začetkom obravnave vložila že osmo zahtevo za izločitev nekaterih dokazov, predvsem odredb o preiskavah, češ da niso bile dovolj obrazložene od preiskovalnega sodnika. Tožilec je temu ugovarjal, češ da obramba s tem zgolj zavlačuje postopek, vseh dosedanjih sedem zahtev je sodišče zavrnilo. Ker se je glavna obravnava že začela, bo senat odločitev sprejel znotraj glavne obravnave, do konca sojenja, tožilstvu pa naložilo, da se do zahtev opredeli v osmih dneh.

V tistem času so zgodbe o izkoriščanju Vegradovih delavcev polnile naslovnice. FOTO: Jože Suhadolnik
V tistem času so zgodbe o izkoriščanju Vegradovih delavcev polnile naslovnice. FOTO: Jože Suhadolnik

Nič ne vem o Vegradu, nikoli nisem delal zanje, niti ne poznam nikogar, ki bi.

Da ni kriv, vztraja še danes

Sodnica Maja Manček Šporin je prebrala dosedanji Poplazov zagovor, v katerem je krivdo zanikal. Da ni kriv, vztraja še danes. »Nič ne vem o Vegradu, nikoli nisem delal zanje, niti ne poznam nikogar, ki bi. Jaz sem bil že 2. septembra 2010 v Nemčiji, dan prej sem se pripravljal na odhod. Prav tako nikoli nisem hranil ročne bombe, ki je bila izdelana v BiH,« je dejal v svoj bran. A tožilstvo je prepričano o nasprotnem, saj naj bi Poplaza z dejanjem povezali na osnovi najdenih prstnih odtisov na zelenem izolirnem traku, s katerim je bila pritrjena bomba. Sojenje se bo nadaljevalo 12. februarja.

Več iz teme

Bojan Poplazvegradov bombašsojenjebombasodiščepolicijanapadaretacijapreiskava
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KORISTNO

Najboljše navade za zdrava jetra

Ni vseeno, kaj jeste, kaj pijete in koliko spite.
19. 1. 2026 | 15:00
15:00
Šport  |  Športni trači
KOLESARSTVO

Ni nam vseeno, kdo bo novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije

Zadnji januarski dan bo še kako pomemben za slovensko kolesarstvo.
Miroslav Cvjetičanin19. 1. 2026 | 15:00
14:47
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Psi to radi poližejo – veterinarji svarijo pred hudimi posledicami

Pozimi psov ne ogrožata le mraz in sol na pločnikih. Kot pravijo slovenski veterinarji, na pse pozimi preži nevarnost, na katero lastniki pogosto sploh nismo pozorni.
Kaja Berlot19. 1. 2026 | 14:47
14:45
Novice  |  Slovenija
VELIKO PRAZNOVANJE

»Kar ni tvojega, pusti pri miru.« Tako meni Angela, ki je praznovala 102. rojstni dan (FOTO)

Kosinova mama zadovoljno živi z domačimi v Ribnem pri Bledu
Janez Kuhar19. 1. 2026 | 14:45
14:25
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA JE VSE

Miran in Slavica Rudan: mama ima vedno prav (Suzy)

Ona je zame naredila ogromno, sedaj je čas, da ji vrnem vso skrb ter pozornost, o mami pravi Rudan.
19. 1. 2026 | 14:25
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Družinska drama pri Sežani! Oče sinu: Odloči se, kaj boš storil

Ko je oče dvignil roko, je sin zbral pogum in poklical policijo.
19. 1. 2026 | 14:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki