Bojan na zatožni klopi zanikal, da je Vegradov bombaš

Na celjskem sodišču so po nekaj letih začeli znova soditi Bojanu Poplazu, bolj znanemu kot »Vegradovemu bombašu.« Takšen vzdevek se ga je prijel pred slabimi 15 leti, ko naj bi natanko 1. septembra 2010 na kljuko vhodnih vrat takratne poslovne stavbe Vegrada v Velenju, v zgodnjih jutranjih urah, obesil vrečko, v katero je bila zavita ročna bomba M75. Na srečo je eden od takratnih zaposlenih pravočasno opazil nevarnost in nemudoma poklical policiste in kriminaliste, ti pa so aktivirali bombne tehnike, da so eksplozivno sredstvo varno odstranili. Do eksplozije tako na srečo ni prišlo.

Kriminalisti so ugotovili, da naj bi bombo nastavil Poplaz, ovadili so ga, tožilstvo pa je zoper njega spisalo obtožnico. Sojenje se je začelo že po dveh letih, leta 2012, a je bilo prekinjeno, saj so Poplaza spomladi istega leta aretirali v Nemčiji, ker je oropal banko Sparkasse. Po prestani kazni so mu začeli ponovno soditi leta 2019, a je bilo znova prekinjeno. Poplaza so vmes aretirali v Turčiji zaradi tihotapljenja kisline, ki se uporablja za izdelavo drog, pred dobrimi štirinajstimi dnevi so ga izpustili iz pripora, zdaj pa je na prostosti.

Prvega septembra 2010 so na vratih uprave velenjskega Vegrada našli ročno bombo M75. FOTO: Gregor Katič

Zagovornica Albina Vedenik je želela že osmič izprazniti kazenski spis.

Na sodišču je tožilec Gorazd Kacijančič ponovno prebral obtožnico, v kateri Poplazu očita, da je protipravno hranil in izdelal vojaško orožje, bombo M75, ter jo uporabil kot osnovo za izdelavo zažigalne naprave, ki jo je vstavil v kozarec, okoli pa napeljal ribiško najlonsko vrvico. Če bi se ta pretrgala, bi eksplodirala. Očital mu je nedovoljeno uporabo orožja in povzročitev splošne nevarnosti, saj je bilo ogroženo življenje več ljudi. Poplazova zagovornica odvetnica Albina Vedenik je v spis dan pred začetkom obravnave vložila že osmo zahtevo za izločitev nekaterih dokazov, predvsem odredb o preiskavah, češ da niso bile dovolj obrazložene od preiskovalnega sodnika. Tožilec je temu ugovarjal, češ da obramba s tem zgolj zavlačuje postopek, vseh dosedanjih sedem zahtev je sodišče zavrnilo. Ker se je glavna obravnava že začela, bo senat odločitev sprejel znotraj glavne obravnave, do konca sojenja, tožilstvu pa naložilo, da se do zahtev opredeli v osmih dneh.

V tistem času so zgodbe o izkoriščanju Vegradovih delavcev polnile naslovnice. FOTO: Jože Suhadolnik

Nič ne vem o Vegradu, nikoli nisem delal zanje, niti ne poznam nikogar, ki bi.

Da ni kriv, vztraja še danes

Sodnica Maja Manček Šporin je prebrala dosedanji Poplazov zagovor, v katerem je krivdo zanikal. Da ni kriv, vztraja še danes. »Nič ne vem o Vegradu, nikoli nisem delal zanje, niti ne poznam nikogar, ki bi. Jaz sem bil že 2. septembra 2010 v Nemčiji, dan prej sem se pripravljal na odhod. Prav tako nikoli nisem hranil ročne bombe, ki je bila izdelana v BiH,« je dejal v svoj bran. A tožilstvo je prepričano o nasprotnem, saj naj bi Poplaza z dejanjem povezali na osnovi najdenih prstnih odtisov na zelenem izolirnem traku, s katerim je bila pritrjena bomba. Sojenje se bo nadaljevalo 12. februarja.