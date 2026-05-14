Bojan opran očitkov, da je na vrata Vegrada nastavil ročno bombo

DNK-SLEDI HRANILI PREDOLGO

Bojan Poplaz po 16 letih opran očitkov povzročitve splošne nevarnosti.

Bojan Poplaz, ki se je na zatožni klopi zagovarjal zaradi očitka, da je nastavil ročno bombo 1. septembra 2010 na kljuko vhodnih vrat velenjskega Vegrada, je oproščen. Tožilstvo mu je očitalo povzročitev splošne nevarnosti in nedovoljeno proizvodnjo ter promet z orožjem oziroma eksplozivom. Sodba še ni pravnomočna, saj obtoženemu, ki je v tujini, še ni bila vročena, je poročal Dnevnik, so pa na celjskem okrožnem sodišču za časnik potrdili, da je bil obtoženec oproščen. Spomnimo, da je bombo, ovita je bila v plastično vrečko in pritrjena z vrvico, takrat na kljuki vrat opazil eden od ...