Bojan, znan tudi kot Vegradov bombaš, krivde za prevoz prepovedane kisline ne prizna

Na celjskem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje Bojanu Poplazu, ki mu tožilstvo očita, da je 2009. v sostorilstvu organiziral prevoz prepovedane snovi v Turčijo. Obtoženi krivde ni priznal.

Njegov zagovornik po uradni dolžnosti, odvetnik Uroš Pavlina, je predlagal izločitev več dokazov, med drugim zapisnika zaslišanja v Istanbulu leta 2009, ker mu ob zaslišanju ni bil zagotovljen zagovornik, prevajalec pa mu je prevajal iz turščine v angleščino, čeprav ne obvlada tega jezika.

Zagovornik je predlagal tudi preveritev, ali je bilo Poplazovo vozilo, parkirano v bližini Istanbula, dejansko naloženo s kislinskim materialom, ki se uporablja pri proizvodnji mamil. Od tožilstva zahteva, da v sodni spis vloži odredbo za hišno preiskavo Poplazove hiše na Ostrožnem pri Celju, saj naj bi bila izdana v zvezi z drugim kaznivim dejanjem, ne pa s prevozom omenjene ocetne kisline.

Pavlina je med drugim predlagal še zaslišanje vseh prič ter imenovanje izvedencev za grafologijo in kemijo. Na njegovo zahtevo bo sojenje potekalo pred sodnim senatom, tožilstvo pa se bo do predlogov pisno opredelilo.

Turške oblasti so Poplaza prijele 2009. v Istanbulu pri prevozu 4900 litrov anhidrida ocetne kisline, ki se uporablja pri izdelavi heroina.