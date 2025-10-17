  • Delo d.o.o.
PRIJET V ISTANBULU

Bojan, znan tudi kot Vegradov bombaš, krivde za prevoz prepovedane kisline ne prizna

Bojana Poplaza so leta 2009 prijeli v Istanbulu. Obramba bi izločila več dokazov.
Slovenski organi pregona ga poznajo tudi iz primera iz 2010., ko naj bi na kljuko vhodnih vrat velenjskega Vegrada namestil ročno bombo, ki sicer ni eksplodirala. FOTO: Dokumentacija Dela
Slovenski organi pregona ga poznajo tudi iz primera iz 2010., ko naj bi na kljuko vhodnih vrat velenjskega Vegrada namestil ročno bombo, ki sicer ni eksplodirala. FOTO: Dokumentacija Dela
STA, I. R.
 17. 10. 2025 | 07:41
1:34
A+A-

Na celjskem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje Bojanu Poplazu, ki mu tožilstvo očita, da je 2009. v sostorilstvu organiziral prevoz prepovedane snovi v Turčijo. Obtoženi krivde ni priznal.

Njegov zagovornik po uradni dolžnosti, odvetnik Uroš Pavlina, je predlagal izločitev več dokazov, med drugim zapisnika zaslišanja v Istanbulu leta 2009, ker mu ob zaslišanju ni bil zagotovljen zagovornik, prevajalec pa mu je prevajal iz turščine v angleščino, čeprav ne obvlada tega jezika.

Zagovornik je predlagal tudi preveritev, ali je bilo Poplazovo vozilo, parkirano v bližini Istanbula, dejansko naloženo s kislinskim materialom, ki se uporablja pri proizvodnji mamil. Od tožilstva zahteva, da v sodni spis vloži odredbo za hišno preiskavo Poplazove hiše na Ostrožnem pri Celju, saj naj bi bila izdana v zvezi z drugim kaznivim dejanjem, ne pa s prevozom omenjene ocetne kisline.

Pavlina je med drugim predlagal še zaslišanje vseh prič ter imenovanje izvedencev za grafologijo in kemijo. Na njegovo zahtevo bo sojenje potekalo pred sodnim senatom, tožilstvo pa se bo do predlogov pisno opredelilo.

Turške oblasti so Poplaza prijele 2009. v Istanbulu pri prevozu 4900 litrov anhidrida ocetne kisline, ki se uporablja pri izdelavi heroina.

 

ZADNJE NOVICE
07:50
Šport  |  Odmevi
LJUBLJANSKI MARATON

Zoran Janković: Praznik teka je znova tu!

Neverjetna energija, ki vsako leto preplavi središče Ljubljane, napeto pričakovanje, medsebojno spodbujanje tekmovalcev in tiha pričakovanja delajo NLB Ljubljanski maraton tako edinstven.
17. 10. 2025 | 07:50
07:49
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Japonske palačinke: puhasta popolnost, ki se stopi v ustih

Odkrijte skrivnost japonskih palačink – puhastih kot oblak, nežnih kot sufle. Trik je v pravilni tehniki stepanja beljakov.
Mateja Delakorda17. 10. 2025 | 07:49
07:47
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Po hudi bolezni umrl oblikovalec, ki je obul številne zvezdnike

Poslovil se je oblikovalec, ki je iz obutve ustvaril kult. Cesare Paciotti je umrl po nenadni bolezni, star 69 let.
17. 10. 2025 | 07:47
07:45
Novice  |  Slovenija
BOŽIČNICA

Ste videli, kaj je Slaku glede božičnice zabrusil poslanec Jožef Horvat?

Vlada včeraj v prvi obravnavi za božičnico, danes Golob po vroč kostanj v ogenj z delodajalci.
17. 10. 2025 | 07:45
07:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRIJET V ISTANBULU

Bojan, znan tudi kot Vegradov bombaš, krivde za prevoz prepovedane kisline ne prizna

Bojana Poplaza so leta 2009 prijeli v Istanbulu. Obramba bi izločila več dokazov.
17. 10. 2025 | 07:41
07:30
Premium
Novice  |  Slovenija
OŠLAG

Na šoli vre, ravnateljica grosupeljske šole Barbara Rodica odstopila po anonimki

Ravnateljica zanikala, da kader zaradi nevzdržnih razmer zapušča OŠLAG. Kljub vsemu je Barbara Rodica tudi sama odšla iz te grosupeljske šole.
Gordana Stojiljković17. 10. 2025 | 07:30

