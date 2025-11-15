Bolničarka Anita izginila blizu Rudniškega jezera

IZGINILA BREZ SLEDU

Bolničarko Anito Knavs iz Kočevja bodo razglasili za mrtvo. Našli so le njeno vozilo, za njo pa je izginila vsaka sled.

Pri okrajnem sodišču v Kočevju poteka nepravdni postopek za razglasitev pogrešane Anite Knavs, rojene 18. februarja 1963 v Novem mestu, zadnji dve leti pred izginotjem 29. maja 2007 pa je živela v Kočevju, za mrtvo. »Poziva se pogrešanko, da se oglasi, in vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo,« piše v objavi v uradnem listu. Kaj se je v resnici zgodilo z medicinsko sestro, skoraj zagotovo ne bo nikoli znano, vsaj na papirju pa bo torej kmalu obveljala za neživo. Avgusta bi ...