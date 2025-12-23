Bonboni in čokolada s THC iz Postojne: policija prijela 42-letnika (FOTO)

Osumljeni 42-letni moški z območja Postojne je v okviru opravljanja dejavnosti pravne osebe, v njenem imenu in za njen račun proizvajal in tržil živila v obliki bonbonov in čokolade z vsebnostjo THC. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, je 42-letnik osumljen kaznivega dejanja proizvodnje in prometa zdravju škodljivih živil.

Prvo hišno preiskavo izvedli oktobra 2024

Preiskava se je začela na podlagi obvestila avstrijske Agencije za zdravje in varnost hrane, ki je analizirala izdelke iz industrijske konoplje slovenskega proizvajalca, ki so se prodajali v specializiranih trgovinah v Avstriji. Na podlagi zbranih obvestil je okrožno sodišče v Kopru izdalo odredbo za hišno preiskavo.

S hišno preiskavo, ki so jo izvedli oktobra 2024, je bila zasežena večja količina izdelkov, ki kažejo videz žele bonbonov in čokolade, sestavine za pripravo teh živil in mobilni telefon. Na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju so opravili kemijske analize živil, za katere se je izkazalo, da vsebujejo kanabinoide konoplje, med katerimi prevladujeta CBD in THC.

Konec julija 2025 ista zgodba

Policisti so kasneje ugotovili tudi, da družba kljub že izvedeni hišni preiskavi še vedno posluje, zaradi česar je okrožno sodišče v Kopru izdalo novo odredbo za hišno preiskavo. Kriminalisti so hišno preiskavo znova opravili konec julija 2025 in z njo ponovno zasegli večjo količino živil, ki kažejo videz žele bonbonov in čokolade in vsebujejo kanabinoide, sestavin, več računalnikov, listin ter opremo za proizvodnjo in pakiranje.

Osumljenega so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega po zaslišanju odredila pripor. Za kaznivo dejanje proizvodnje in prometa zdravju škodljivih živil je predpisana kazen zapora do treh let, so sporočili s PU Koper.

FOTO: PU Koper

FOTO: PU Koper

FOTO: PU Koper

V okviru predkazenskega postopka je bila ugotovljena tudi odgovornost pravne osebe za očitano kaznivo dejanje, zato je bilo kazensko ovadeno tudi podjetje, v katerem je potekala proizvodnja in prodaja.