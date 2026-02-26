Boris našel prijateljev grob, svojega ne bo imel. Njegovo izginotje prištevajo k drugim v Bohinjskem trikotniku

TRAGIČNA ZGODBA

Pogrešanega alpinista Borisa Bertonclja bodo razglasili za mrtvega. Pred 30 leti je v sanjah videl, kje je umrl Stane Belak - Šrauf.

Pred šestimi leti in pol je skrivnostno izginil 74-letni alpinist in gorski reševalec Boris Bertoncelj. Proti koncu poletja 2019 se je z Zatrnika odpravil proti Pokljuki, na območje, ki ga je zelo dobro poznal, a se domov ni vrnil. Kljub večkratnim iskalnim akcijam gorskih reševalcev se je za njim izgubila vsaka sled. Boris Bertoncelj se je z Zatrnika odpravil na Pokljuko. FOTO: Policija Vse do danes še ni znano, kaj se (mu) je zgodilo. Iskalne akcije niso dale nobenih rezultatov, našli niso ne njegovih osebnih predmetov ne posmrtnih ostankov, zato njegovo izginotje nekateri prištevajo k ...