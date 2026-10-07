Borislav svaka ustrelil v srce in pobegnil čez mejo

OBSOJEN

Borislav Bojanić zaradi uboja in nelegalnega orožja obsojen na osem let in pol zapora.

»Obžalujem dejanje,« je bil včeraj na novomeškem sodišču kratek Borislav Bojanić iz Bojancev pri Vinici. Čeprav je bilo predvideno njegovo zaslišanje, na prvo obravnavno pa je bilo vabljenih tudi nekaj prič, sta tožilka Nada Črnugelj in Bojanićev zagovornik Igor Smolej povedala, da so pred tednom dni sklenili sporazum o priznanju krivde in da sta o tem seznanila sodišče. Tako so priče že pred sojenjem dobile obvestilo o preklicu vabila, petčlanski senat pa je zdaj le speljal postopek sprejetja priznanja krivde in izrekel dogovorjeno kazen. Kot je v obrazložitvi sodbe dejala predsednica senata ...