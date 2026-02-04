Borislava po streljanju prijeli na poti k spovedi

Na Hrvaškem so, kot smo pisali, po dveh dneh bega v ponedeljek prijeli 44-letnega Borislava Bojanića, ki naj bi s strelnim orožjem v svoji hiši v Bojancih pri Črnomlju ubil svaka Darka Senića, rojenega leta 1982. Osumljenec naj bi se odpravil proti cerkvi, kjer se je nameraval spovedati, hrvaški policisti pa so ga prepoznali in ga prijeli, je poročal portal GP Maljevac.

»V soboto, nekaj po 21. uri, je bila policija obveščena o pretepu in nasilju v stanovanjski hiši na območju Policijske postaje Črnomelj. Uporabljeno naj bi bilo tudi orožje, ena oseba naj bi bila ustreljena, osumljenec pa je pobegnil s kraja dejanja,« je o prvih obvestilih, s katerimi so razpolagali policisti, povedal France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto. Na kraj dejanja je prišlo večje število policistov, tudi iz posebne policijske enote. Žrtvi ni bilo več pomoči. »Ugotovljeno je bilo, da je oškodovanec tistega dne prišel s svojo družino na obisk k svoji sestri. Nekje po 16. uri je domov prišel tudi osumljenec, ki je bil pred tem s prijatelji na lovu. Skupaj z njim so prišli prijatelji lovci, vsi naj bi bili pod vplivom alkohola.«

Bil je član lovske družine in je v hiši hranil legalno in nelegalno orožje.

Po odhodu lovcev se vzniknil družinski prepir, potem je Bojanić za krajši čas odšel na počitek. Okoli 20.30 je ponovno prišel v dnevno sobo, kjer se je znova vnel prepir. Bojanić je jezen odšel v zgornje prostore, za njim pa njegov 23-letni sin, ki je ugotovil, da se je oče zaprl v sobo, in slišal, da v nabojnik vstavlja naboje. Ko je prišel iz sobe, je imel v rokah pištolo. »Hotel je mimo njega po hodniku, sin mu je to preprečil, posledično je oče ustrelil v strop,« je pojasnil Božičnik in še, da predvidevajo, da je nameraval s pištolo v dnevno sobo, kjer so bili žena in drugi sorodniki. Ko je očeta hotel razorožiti, je nastalo prerivanje. V tistem je v zgornje prostore prišel oškodovanec, ki je svaka želel pomagati razorožiti. »Med prerivanjem je osumljencu uspelo dvakrat ustreliti, eden od nabojev je svaka zadel v prsni koš, ta je zaradi poškodb na kraju dogodka umrl. Sinu je potem uspelo odvzeti pištolo očetu, ta pa je zbežal iz hiše,« smo še izvedeli.

Borislav Bojanić je trenutno priprt na Hrvaškem. FOTO: Policija

Gibal naj bi se peš, v nedeljo zjutraj mu je uspelo prečkati državno mejo, potem pa se je skrival na območju mejnega prehoda na hrvaški strani. V ponedeljek zjutraj so torej naši prejeli klic občana iz Hrvaške, da je opazil podobnega moškega. Na podlagi te informacije so ga prijeli. Bojanića sumijo uboja, za kar je predvidenih od 5 do 15 let zapora, ter nedovoljene posesti in uporabe strelnega orožja, za kar je zagroženih do pet let zapora. Predhodno ni bil kaznovan, so ga pa v preteklih letih obravnavali zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe. Bil je član lovske družine in je v hiši hranil legalno in nelegalno orožje. Imel je puške in pištole, tudi domače izdelave. »Pištole, ki jih je posedoval ilegalno, so imele zbrušene serijske številke, najdena pa je bila tudi večja količina nabojev,« je pojasnil Božičnik. Bojanić je brezposeln, v ponedeljek naj bi začel novo službo.